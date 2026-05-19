Claudia Sheinbaum defiende soberanía ante patrullas en Chihuahua

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó a un señalamiento presentado por el periodista Manuel Pedrero sobre patrullas del municipio de Chihuahua que presuntamente portan insignias similares a las utilizadas por el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD). La mandataria expresó su desacuerdo y reiteró su postura sobre la defensa de la soberanía nacional.

Al abordar el tema, Sheinbaum expresó: “Yo prefiero Chihuahua que Nueva York”, una frase con la que manifestó su rechazo a utilizar símbolos extranjeros en instituciones mexicanas, especialmente en áreas relacionadas con seguridad pública. De acuerdo con lo expuesto, la presidenta consideró que los elementos y corporaciones del país deben fortalecer su propia identidad institucional.

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La discusión surge en un contexto de polémica política en Chihuahua, donde recientemente han existido señalamientos y debates sobre la participación o colaboración de agencias estadounidenses en temas de seguridad dentro de la entidad. La presidenta ha mantenido en distintas ocasiones una postura enfocada en la defensa de la soberanía nacional y ha reiterado que las decisiones relacionadas con asuntos internos corresponden exclusivamente a autoridades mexicanas.

En fechas recientes, Sheinbaum ha colocado el tema de la soberanía como uno de los ejes centrales de sus discursos públicos, insistiendo en que “México es una nación libre, independiente y soberana”, especialmente en medio de discusiones sobre cooperación internacional y seguridad.

“Yo prefiero Chihuahua que Nueva York”: Sheinbaum critica símbolos extranjeros en patrullas

Hasta el momento, autoridades municipales de Chihuahua no han emitido una postura amplia respecto a las observaciones hechas durante la conferencia; sin embargo, el tema generó reacciones en redes sociales y reavivó el debate sobre la influencia de modelos extranjeros en corporaciones locales.