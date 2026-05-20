Amiga de Wendy Guevara, Paola Suárez, es hospitalizada tras fuerte accidente

La influencer Paola Suárez, integrante del popular grupo de creadoras de contenido Las Perdidas, encendió la preocupación entre sus seguidores luego de que se reportara que sufrió un fuerte accidente automovilístico en León, Guanajuato.

De acuerdo con los primeros reportes difundidos por medios locales, la amiga de Wendy Guevara habría impactado la camioneta pick-up roja que conducía contra la parte trasera de un camión repartidor de refrescos durante la noche del 19 de mayo.

Las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales muestran severos daños en el vehículo, situación que rápidamente generó preocupación entre los seguidores de la influencer y del grupo de creadoras de contenido.

@reportedehoy La influencer Paola Suárez, también conocida por ser miembro de las “Perdidas”, sufrió un accidente vial al impactarse con un camión repartidor de refrescos. ♬ original sound - El Reporte De Hoy

Tras el percance, elementos de emergencia acudieron al lugar para brindar atención médica y posteriormente trasladaron a Paola Suárez a un hospital, aunque hasta ahora no se ha dado a conocer información oficial sobre su estado de salud.

La noticia tomó todavía más fuerza luego de que Wendy Guevara reaccionara en plena transmisión en vivo al enterarse de lo ocurrido. La influencer interrumpió abruptamente el directo después de recibir mensajes y fotografías relacionadas con el accidente.

“Pasó algo medio turbio… Tengo que colgar. Me mandó una foto y dije ‘sí es’. Entonces es algo que tengo que atender”, comentó Wendy antes de finalizar la transmisión, sin revelar mayores detalles sobre la situación.

Otra de las integrantes cercanas al grupo, Vanessa 4K, también habría recibido información sobre el accidente mientras realizaba un en vivo, lo que aumentó la incertidumbre entre los seguidores de Las Perdidas.

Hasta el momento, ni Paola Suárez ni su equipo han emitido un comunicado oficial para confirmar cómo ocurrió el accidente o aclarar el estado de salud de la influencer, mientras las redes sociales permanecen atentas a nuevas actualizaciones.