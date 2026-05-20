Refuerzan vigilancia en Cozumel contra venta de especies marinas en periodo de veda

Autoridades pesqueras reforzaron la vigilancia en Cozumel y advirtieron que se aplicarán sanciones severas contra quienes capturen, comercialicen o distribuyan especies marinas en periodo de veda, debido a la persistencia de prácticas ilegales impulsadas por la venta a través de redes sociales y la demanda en mercados y restaurantes.

De acuerdo con el representante de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) en la zona norte Javier Martín Castillo, actualmente se mantienen restricciones para especies como el caracol rosado, el cazón y otras de la región, con el objetivo de permitir su reproducción y garantizar la sostenibilidad de los recursos marinos.

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Como parte de los operativos, autoridades realizan inspecciones en puntos de venta, pescaderías y establecimientos de alimentos, donde se verifica la legal procedencia de los productos mediante documentación oficial. En caso de irregularidades, se levanta un acta administrativa y, dependiendo del caso, el expediente puede ser turnado a la Fiscalía General de la República al tratarse de un delito federal.

“El problema no solo es la pesca ilegal, sino también la comercialización. Si detectamos producto en veda sin documentación, se procede conforme a la ley”, explicó el funcionario.

Las sanciones contempladas pueden ir desde multas económicas que alcanzan entre mil y hasta 30 mil salarios mínimos, hasta el decomiso del producto y posibles responsabilidades penales, según la gravedad de la infracción.

Además, autoridades han detectado la venta ilegal de especies protegidas a través de redes sociales, lo que complica su control y representa un riesgo tanto sanitario como ambiental. Por ello, hicieron un llamado a la población a evitar adquirir productos de origen desconocido y denunciar este tipo de prácticas.

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Prestadores de servicios turísticos y restauranteros reconocen que existe demanda de estas especies, especialmente entre visitantes que buscan gastronomía local, sin embargo, algunos establecimientos han optado por retirar temporalmente estos productos de sus menús para evitar sanciones.

El respeto a los periodos de veda es considerado clave para mantener el equilibrio de los ecosistemas marinos, particularmente en destinos como Cozumel, donde la actividad pesquera y el turismo dependen directamente de la salud del entorno natural.

Las autoridades reiteraron el llamado a pescadores, comerciantes y consumidores a cumplir con la normativa vigente, al tiempo que confirmaron que los operativos de vigilancia continuarán de forma permanente durante la temporada de veda.