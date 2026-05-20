The Boys llega a su final: a qué hora se estrena el capítulo final en Prime Video

La espera terminó para los seguidores de The Boys, ya que la exitosa producción de Prime Video estrenará el episodio final de su quinta temporada y con ello pondrá fin a una de las series más populares y polémicas del streaming.

El capítulo final, titulado “Blood and Bone”, llegará este miércoles 20 de mayo y promete cerrar la intensa historia entre Billy Butcher y Homelander, personajes que se convirtieron en el centro del caos político, violencia y sátira que caracterizó a la producción durante cinco temporadas.

Como suele ocurrir con los lanzamientos globales de Prime Video, el episodio estará disponible de manera simultánea en distintas regiones del mundo, por lo que en Latinoamérica podrá verse durante la madrugada.

Estos son los horarios confirmados para el estreno del final de The Boys:

México: 2:00 horas

Colombia y Perú: 3:00 horas

Chile y Venezuela: 4:00 horas

Argentina y Brasil: 5:00 horas

España: 9:00 horas

La quinta temporada fue presentada como el cierre definitivo de la historia creada por Eric Kripke y basada en los cómics de Garth Ennis y Darick Robertson. Desde su estreno en abril, la serie mantuvo altos niveles de audiencia y conversación en redes sociales.

Además del estreno en streaming, el episodio final también contó con funciones especiales en salas de cine seleccionadas en formato 4DX, una estrategia poco habitual para series de televisión y que elevó todavía más la expectativa entre los fanáticos.

En redes sociales, miles de seguidores comenzaron a reaccionar desde las primeras horas del estreno, compartiendo teorías, opiniones y comentarios sobre el desenlace de la historia, que rápidamente se convirtió en tendencia mundial.