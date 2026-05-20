Hospedaje para el Mundial 2026: las mejores zonas seguras de CDMX para turistas

Con la llegada de la Copa del Mundo, la búsqueda de hospedaje en la Ciudad de México comenzó a intensificarse entre miles de aficionados que viajarán para vivir el Mundial 2026. Además del precio, la seguridad y la conectividad hacia el Estadio Ciudad de México se han convertido en factores clave para elegir dónde quedarse.

La capital mexicana espera una enorme afluencia de turistas durante el torneo, por lo que distintas zonas de la ciudad ya aparecen como las favoritas gracias a su acceso al transporte público, vigilancia y cercanía con puntos turísticos y de entretenimiento.

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Una de las alternativas más atractivas es Coyoacán, especialmente el área del centro y la colonia Del Carmen. La zona destaca por su ambiente tranquilo, calles caminables y conexión rápida con la Línea 2 del Metro y el Tren Ligero, ruta principal para llegar al estadio. Además, ofrece una experiencia más tradicional y cultural para quienes visitan la CDMX.

Otra de las áreas con alta demanda para el Mundial 2026 será Paseo de la Reforma y la colonia Juárez. Esta parte de la ciudad combina hoteles ejecutivos, restaurantes, vida nocturna y vigilancia constante, además de contar con rutas directas hacia Tasqueña y los servicios especiales de transporte que podrían operar durante la justa mundialista.

El Centro Histórico y la colonia Tabacalera también aparecen entre las opciones más buscadas por quienes desean permanecer cerca de las zonas turísticas y del ambiente futbolero. La cercanía con estaciones de la Línea 2 del Metro facilita el traslado al estadio, aunque las autoridades prevén reforzar la seguridad debido a las concentraciones masivas de aficionados.

Por otro lado, colonias como Roma Norte y Condesa continúan siendo de las favoritas para visitantes internacionales. Sus restaurantes, bares y parques convierten la experiencia en algo más atractivo para grupos de amigos y turistas jóvenes. Aunque no tienen conexión directa con el Metro Línea 2, sí cuentan con acceso rápido mediante transporte privado y Metrobús.

En el segmento de lujo, Polanco se mantiene como una de las zonas más exclusivas y seguras de toda la capital. La presencia de hoteles premium, embajadas y vigilancia privada hacen que muchos visitantes de alto perfil opten por hospedarse ahí, especialmente ante la posibilidad de contar con servicios VIP y traslados oficiales relacionados con FIFA.

Finalmente, colonias residenciales como Campestre Churubusco y Ciudad Jardín aparecen como alternativas más tranquilas para familias que buscan descanso y cercanía con el sistema de transporte rumbo al estadio. Aunque la oferta hotelera es menor, su ubicación podría convertirlas en una opción muy solicitada conforme se acerque el arranque del torneo.

A menos de un mes del inicio del Mundial 2026, la recomendación para los aficionados es reservar hospedaje lo antes posible, ya que los precios continúan aumentando y la disponibilidad comienza a reducirse en las zonas mejor conectadas de la capital mexicana.