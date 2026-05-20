Misteriosos símbolos aparecen en playa de El Cuyo y desatan temor entre habitantes

La aparición de extraños símbolos dibujados sobre la arena en la playa de El Cuyo comenzó a generar inquietud entre habitantes y visitantes, quienes mostraron desde curiosidad hasta temor ante lo que algunos consideran posibles rituales de brujería o prácticas esotéricas.

Las misteriosas marcas fueron observadas en la costa, donde personas que acostumbran caminar por la playa comenzaron a notar enormes círculos, figuras geométricas y símbolos poco comunes trazados sobre la arena, algunos de ellos similares a pentagramas, lo que rápidamente encendió la conversación en redes sociales.

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De acuerdo con comentarios de pobladores y turistas, estas figuras habrían comenzado a aparecer desde hace aproximadamente una semana, repitiéndose en distintos puntos de la zona y despertando todo tipo de teorías sobre su origen.

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Imágenes compartidas por usuarios en redes sociales mostraron diseños de gran tamaño elaborados sobre la arena, incluyendo círculos y símbolos que, para algunos, podrían estar relacionados con rituales espirituales, ceremonias esotéricas o prácticas de brujería, lo que ha provocado curiosidad y temor en la población.