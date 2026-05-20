Síguenos

Última hora

Quintana Roo

Nuevo Xcán recibirá más de 1 millón de pesos para pavimentación y obras prioritarias

Yucatán

Misteriosos símbolos aparecen en playa de El Cuyo y desatan temor entre habitantes

Vecinos de El Cuyo temen que se trate de rituales espirituales, ceremonias esotéricas o prácticas de brujería.

Por Carlos Euán Cano

20 de may de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Habitantes de El Cuyo alertan por símbolos extraños dibujados en la arena
Habitantes de El Cuyo alertan por símbolos extraños dibujados en la arena / Carlos Euán

La aparición de extraños símbolos dibujados sobre la arena en la playa de El Cuyo comenzó a generar inquietud entre habitantes y visitantes, quienes mostraron desde curiosidad hasta temor ante lo que algunos consideran posibles rituales de brujería o prácticas esotéricas.

Las misteriosas marcas fueron observadas en la costa, donde personas que acostumbran caminar por la playa comenzaron a notar enormes círculos, figuras geométricas y símbolos poco comunes trazados sobre la arena, algunos de ellos similares a pentagramas, lo que rápidamente encendió la conversación en redes sociales.

La tierra de los brujos en Yucatán ha causado gran intriga

Noticia Destacada

La “tierra de los brujos” en Yucatán que atrae visitantes por sus secretos ocultos

De acuerdo con comentarios de pobladores y turistas, estas figuras habrían comenzado a aparecer desde hace aproximadamente una semana, repitiéndose en distintos puntos de la zona y despertando todo tipo de teorías sobre su origen.

Vecinos intentan linchar a mujeres en Benito Juárez; policía interviene

Noticia Destacada

Acusaciones de brujería desatan tensión en comunidad de Escárcega

Imágenes compartidas por usuarios en redes sociales mostraron diseños de gran tamaño elaborados sobre la arena, incluyendo círculos y símbolos que, para algunos, podrían estar relacionados con rituales espirituales, ceremonias esotéricas o prácticas de brujería, lo que ha provocado curiosidad y temor en la población.

Te puede interesar