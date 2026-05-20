En Hunucmá, don Isidro cumple 104 años de edad rodeado de 12 hijos, 40 nietos y 13 tataranietos

Rodeado del cariño de hijos, nietos, bisnietos y tataranietos, don Isidro Dzul, originario de Hunucmá, celebró ayer 104 años de vida, convertido en un testimonio viviente de las costumbres, el trabajo y las tradiciones del Yucatán de antaño.

Con lucidez, buen ánimo y una memoria llena de anécdotas, el hombre recordó pasajes de una vida marcada por el esfuerzo en el campo, las largas jornadas en el monte y la construcción de una extensa familia que hoy suma 12 hijos, 40 nietos, 52 bisnietos y 13 tataranietos.

Sonriente y amable, relató que su infancia estuvo llena de dificultades, pues su madre lo crió sola y durante varios años vivieron de un sitio a otro, sin un hogar fijo. Fue a los 11 años cuando comenzó a trabajar en labores agrícolas, principalmente en la milpa y la siembra, encontrando estabilidad junto a quien más tarde se convertiría en su suegro.

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Entre risas recordó que aquel antiguo patrón terminó siendo parte fundamental de su historia personal, ya que fue ahí donde conoció a doña Ramona Persigón, la mujer con la que formó su familia y compartió gran parte de su vida.

Durante su juventud desempeñó diversos oficios, desde la elaboración de carbón y extracción de piedras, hasta intensas labores del campo. Sin embargo, confesó que una de las actividades que más disfrutaba era la cacería.

Contó que en aquellos años era común internarse en el monte donde cazaba venados, pavos y otros animales que abundaban en la región.

Al hablar del momento más feliz de su vida, no dudó en mencionar el día de su boda. Relató emocionado que contrajo matrimonio a los 24 años, mientras que su esposa tenía 14.

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En contraste, señaló que el episodio más doloroso ocurrió cuando tenía 12 años y perdió a su hermano durante un accidente cuando se encontraban de cacería.

Actualmente, don Isidro aseguró sentirse bien de salud, aunque reconoció que los años de intenso trabajo físico le dejaron secuelas en las rodillas, principalmente por las largas caminatas que realizaba cuando prácticamente todo debía hacerse a pie a la falta de transporte.

Pese a su edad, comentó que le gusta mantenerse activo en su hogar. Aunque sus hijos procuran que no haga esfuerzos, él disfruta sentarse en su banquito para deshierbar el patio, barrer o realizar pequeñas tareas domésticas.

Incluso admitió que extraña cargar piedras y construir albarradas, actividades que durante décadas formaron parte de su rutina .

Sobre el secreto de su longevidad, respondió que quizá se debe a que siempre ha disfrutado comer bien. Desde niño se acostumbró a consumir productos de la milpa y el monte, como maíz, tomate, pepita y calabaza, alimentación que mantiene hasta hoy, siendo su platillo favorito el tradicional frijol k’abax, sabor que le recuerda sus raíces.