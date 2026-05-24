Pumas vs. Cruz Azul en vivo: resultado y goles al momento de la final de la Liga MX 2026

Pumas y Cruz Azul definen al campeón del Clausura 2026 en una final que ha mantenido la tensión al máximo desde el partido de ida. Luego del empate sin goles en el Estadio Ciudad de los Deportes, la serie llega completamente abierta a Ciudad Universitaria, donde universitarios y celestes buscan levantar el título de la Liga MX ante un ambiente espectacular.

Keylor Navas ha sido una de las figuras más importantes para los auriazules, mientras que La Máquina confía en jugadores como José Paradela, Charly Rodríguez y Carlos Rotondi para romper el cero en el marcador.

El encuentro enfrenta además a dos técnicos mexicanos que han sorprendido durante la liguilla: Efraín Juárez con Pumas y Joel Huiqui con Cruz Azul. Los universitarios quieren conquistar su primer campeonato desde 2011, mientras que los cementeros buscan alcanzar la ansiada décima estrella.

En minoría, pero afición de Cruz Azul llega a la cita

La afición de @CruzAzul va llegando a Ciudad Universitaria para la Final ante Pumas.



📹📷Alejandra Benítez pic.twitter.com/leiepjxVg0 — REFORMA (@Reforma) May 24, 2026

Aficionados de Pumas comienzan a llegar a CU

ILUSIÓN A TOPE



En el Paso a desnivel de insurgentes se reúnen las porras de Pumas previo a la gran final ante Cruz Azul #Pumas #PumasVsCruzAzul #Final #TVCDeportes pic.twitter.com/uaYND5BhmX — TVC Deportes (@TVCDeportes) May 24, 2026

¡AMBIENTE DE FINAL! 🤩🔥



🥁 Los fans de Pumas armaron un carnaval en su camino rumbo a CU.



Los universitarios están ilusionados. 😎 pic.twitter.com/6LTZpJrYtV — Futbol Picante (@futpicante) May 24, 2026

Pumas o Cruz Azul, ¿Quién será el dueño de esa copa?