Pumas vs. Cruz Azul en vivo: resultado y goles al momento de la final de la Liga MX 2026

Pumas y Cruz Azul definen al campeón del Clausura 2026 en una final que ha mantenido la tensión al máximo desde el partido de ida. Luego del empate sin goles en el Estadio Ciudad de los Deportes, la serie llega completamente abierta a Ciudad Universitaria, donde universitarios y celestes buscan levantar el título de la Liga MX ante un ambiente espectacular.
Keylor Navas ha sido una de las figuras más importantes para los auriazules, mientras que La Máquina confía en jugadores como José Paradela, Charly Rodríguez y Carlos Rotondi para romper el cero en el marcador.
El encuentro enfrenta además a dos técnicos mexicanos que han sorprendido durante la liguilla: Efraín Juárez con Pumas y Joel Huiqui con Cruz Azul. Los universitarios quieren conquistar su primer campeonato desde 2011, mientras que los cementeros buscan alcanzar la ansiada décima estrella.