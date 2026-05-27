Tráiler se sale de la carretera Carmen-Campeche cerca de Punta Xen Champotón; reportan una persona muerta

En el transcurso de la tarde de este miércoles, se registró un accidente luego de que un tráiler se saliera de la carpeta asfáltica, dejando un saldo de una persona sin vida en el tramo carretero Carmen-Campeche, pasando la localidad de Punta Xen, perteneciente al municipio de Champotón.

De acuerdo con los datos recabados, el percance se habría originado entre las 16:30 y 17:00 horas aproximadamente, a la altura del kilómetro 85 en el tramo federal antes referido.

Los primeros informes indican que un tráiler sufrió un percance luego de que el chofer perdiera el control de la pesada unidad y terminara fuera de la cinta de rodamiento. En el lugar localizaron a una persona tendida sobre el pavimento.

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Sobre este suceso, de manera extraoficial se logró saber que en el lugar perdió la vida una persona cuyos generales por el momento no han sido revelados, se desconoce su identidad.

La zona del siniestro fue abanderada por los elementos de la Guardia Nacional, quienes se encargaron de alertar al tráfico vehicular que pasaba en ese momento. Más tarde se llevaron a cabo las diligencias correspondientes para el levantamiento del hoy occiso. Se desconocen las causas exactas que originaron este lamentable accidente.

Hace unos momentos, a través de grupos de redes sociales se logró saber que el tramo federal permanecía cerrado a la vialidad, por lo que se presume que las diligencias seguían en marcha.