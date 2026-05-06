¡BTS estará hoy en el Zócalo de la CDMX! La Presidenta Sheinbaum confirmó horario y qué actividad tendrá la banda de K-Pop

La Presidenta Claudia Sheinbuam informó este 6 de mayo que la banda de K-Pop BTS asistirá hoy a Palacio Nacional. Luego de la carta que la mandataria mexicana envió al presidente de Corea, el llamado tuvo respuesta y este miércoles acudirán a la sede del Zócalo de la CDMX.

“Van a estar a la cinco de la tarde. Si viene mucha gente podemos abrirles un balcón para que saluden”, apuntó.

“Lo que cantan siempre son mensajes de amistad, paz y muy humanistas”, destacó Sheinbaum Pardo sobre los artistas coreanos.

Finalmente dijo que será una charla con los artistas y sus productores, sin afirmar si BTS podría ofrecer un concierto gratuito en el Zócalo.

BTS en concierto: México 2026

La banda de K-Pop BTS se presentan este 7, 9 y 10 de mayo en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez, también llamado Estadio GNP Seguros. Los conciertos están programados para iniciar en punto de las 20:00 horas.

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