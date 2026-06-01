Dua Lipa se casa con Callum Turner en una ceremonia íntima; ¿Quién es su ahora esposo?

Lejos de los grandes eventos mediáticos y los reflectores habituales de la industria del entretenimiento, la cantante Dua Lipa y el actor Callum Turner decidieron unir sus vidas en una ceremonia privada celebrada en Londres. La pareja, que ha mantenido una relación durante más de dos años, formalizó su matrimonio en un evento reservado para familiares y amigos cercanos.

La boda tuvo lugar en el histórico Ayuntamiento de Old Marylebone, donde los recién casados fueron captados saliendo del recinto tomados de la mano mientras recibían felicitaciones y una lluvia de confeti por parte de sus invitados. El ambiente reflejó la discreción que ambos han buscado mantener en su relación.

Para la ocasión, Dua Lipa lució un elegante conjunto blanco compuesto por falda, sombrero de ala ancha y guantes a juego, complementado con un pequeño ramo de flores en tonos pastel. Por su parte, Callum Turner apostó por un clásico traje azul oscuro para la ceremonia.

Dua Lipa just got married today! ✨



The pop star tied the knot with British actor Callum Turner (known for Fantastic Beasts and The Boys in the Boat) in a small, intimate civil ceremony at Old Marylebone Town Hall in London on May 31, 2026.



Only a handful of close friends and… pic.twitter.com/IMbGSbdN9D — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) May 31, 2026

La noticia llega meses después de que la intérprete confirmara públicamente su compromiso. En una entrevista concedida anteriormente, la artista expresó la emoción que sentía por construir un futuro junto al actor, describiendo la idea de compartir una vida y una amistad duradera como algo especialmente significativo.

Además, la cantante reveló que el anillo de compromiso fue diseñado especialmente para ella por Callum Turner, quien contó con la ayuda de algunas de sus personas más cercanas para elegir la pieza.

Aunque la boda se realizó de manera sencilla y privada, diversos reportes señalan que la pareja planea continuar las celebraciones con una reunión más amplia en Sicilia, donde familiares y amigos se reunirían durante varios días para festejar el enlace.

Con este paso, Dua Lipa y Callum Turner consolidan una de las relaciones más comentadas del mundo del espectáculo y comienzan una nueva etapa juntos, marcada por la discreción y la complicidad que han mostrado desde el inicio de su romance.