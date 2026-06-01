Congreso de Yucatán clausura período ordinario y entra en receso hasta septiembre

El Congreso del Estado clausuró el Segundo Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXIV Legislatura, en una jornada en la que las distintas fuerzas políticas hicieron un balance de los trabajos legislativos y aprobaron diversos acuerdos antes de entrar en receso hasta septiembre.

En la última sesión ordinaria, aprobaron por unanimidad dos pronunciamientos relacionados con comunidades de Chemax y Chichimilá, en medio de los diferendos territoriales en la zona limítrofe con Quintana Roo.

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Los acuerdos ratifican la integridad territorial de Yucatán y reconocen los derechos de los habitantes de localidades como Punta Laguna, Campamento Hidalgo, Bolmay, San Salvador, Villahermosa y Cruz-Chen. Además, se hizo un llamado a las autoridades de los distintos niveles de gobierno para garantizar la continuidad de servicios públicos, programas sociales y acciones de bienestar en dichas comunidades.

El Pleno también aprobó aplazar para junio la entrega del Reconocimiento “Refugio Esteves Reyes” del 2026, así como diversos acuerdos para establecer mecanismos de consulta dirigidos a personas con discapacidad y a pueblos indígenas y afromexicanos.

Las medidas buscan garantizar que estos sectores participen en la elaboración de iniciativas relacionadas con condiciones laborales, notariado, salvaguarda de derechos y otros temas de interés público, bajo principios de inclusión, accesibilidad y consulta previa.

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Instancia en funciones

Como parte de los asuntos finales eligieron a los integrantes de la Diputación Permanente que estará en funciones durante el receso legislativo del 1 de junio al 31 de agosto y atenderá los asuntos que requieran trámite legislativo. La presidencia recayó en Naomi Peniche López, de Morena.

Además, el Congreso recibió el Primer Informe Trimestral de las Finanzas Públicas del Gobierno del Estado y turnó a comisiones una iniciativa en materia de participación ciudadana y otra promovida por el Ayuntamiento de Acanceh relacionada con un cambio de categoría político-administrativa.

El Congreso permanecerá en receso del 1 de junio al 31 de agosto, durante el cual la Diputación Permanente atenderá los asuntos que requieran trámite legislativo.