Clima en Quintana Roo: Estos son los municipios en donde lloverá más hoy 1 de junio

El clima en Quintana Roo para hoy lunes 1 de junio se resumirá en lluvias, chubascos y actividad eléctrica, según el pronóstico meteorológico del estado, por lo que se recomienda a la población de tomar sus precauciones debido al mal clima.

Con respecto a las temperaturas, estas se seguirán manteniendo arriba de los 30°C y en algunas regiones del estado la sensación térmica podrá llegar hasta los 40 grados.

Noticia Destacada Lluvias y chubascos: Así será el clima en Cancún hoy 1 de junio

Cancún (Benito Juárez)

El cielo estará parcialmente nublado con lluvias y chubascos aislados; la temperatura máxima será de entre 33/35°C con sensación térmica de hasta 38 grados.

Playa del Carmen

Playa alcanzará temperaturas entre los 33 y 35 grados, con sensación térmica de 38, pero el cielo se encontrará nublado con lluvias aisladas.

Isla Mujeres

El municipio registrará uno de los ambientes más calurosos del estado, con temperaturas máximas de entre 35 y 37 grados y sensación térmica cercana a los 40 grados. Se prevén lluvias y chubascos aislados.

Cozumel

Habrá cielo parcialmente nublado con lluvias dispersas. Las temperaturas oscilarán entre 30 y 32 grados. Se esperan vientos más intensos, de entre 27 y 36 kilómetros por hora, con rachas de hasta 50 kilómetros por hora.

Las lluvias podrían comenzar en horarios de la tarde / POR ESTO!

Tulum

Se pronostica cielo medio nublado con intervalos de chubascos y actividad eléctrica. La temperatura máxima será de entre 33 y 35 grados, con ambiente muy caluroso y sensación térmica de 38 grados.

Puerto Morelos

Habrá cielo parcialmente nublado con lluvias y chubascos aislados. La temperatura máxima se ubicará entre 33 y 35 grados, con ambiente caluroso durante gran parte del día.

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Bacalar

Se prevé cielo nublado con intervalos de chubascos y lluvias puntualmente fuertes, acompañadas de actividad eléctrica. Las temperaturas máximas serán de entre 31 y 33 grados.

Zona Maya

En Lázaro Cárdenas, el cielo estará nublado con posibilidad de lluvias, mientras que el día tendrá temperaturas entre los 433 y 35 grados con sensación térmica alrededor de los 38 grados.

En Felipe Carrillo Puerto habrá lluvias fuertes junto con actividad eléctrica y ciuelo nublado; hoy lunes se pronostican temperaturas máximas entre los 32 y 34 grados.

José María Morelos mantendrá cielo medio nublado con lluvias puntualmente fuertes y descargas eléctricas. Las temperaturas máximas oscilarán entre 32 y 34 grados.