Marcha de la CNTE hoy en CDMX: ruta, horario y alternativas viales rumbo al Zócalo

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizará este lunes 1 de junio una marcha en la Ciudad de México, con salida desde el Ángel de la Independencia y destino al Zócalo capitalino.

La movilización podría generar cierres, bloqueos intermitentes y afectaciones al transporte público en la zona centro de la capital.

De acuerdo con la información prevista para la jornada, los contingentes comenzarán a concentrarse desde temprano, por lo que se recomienda a automovilistas y usuarios del transporte público tomar precauciones antes de iniciar sus traslados.

¿A qué hora empieza la marcha de la CNTE en CDMX?

La movilización de la CNTE está programada para iniciar a las 9:00 horas de este lunes 1 de junio de 2026. Sin embargo, las primeras concentraciones podrían comenzar desde las 8:00 horas o incluso antes, lo que podría provocar complicaciones viales previas al arranque formal de la marcha.

Se estima que el recorrido dure alrededor de tres horas, aunque hasta el momento no se ha confirmado si los manifestantes permanecerán bloqueando avenidas o si solo avanzarán en contingente hacia el Zócalo.

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¿Cuál será la ruta de la marcha de la CNTE?

La ruta prevista iniciará en el Ángel de la Independencia y continuará por Paseo de la Reforma. Posteriormente, los manifestantes avanzarían por Avenida Juárez y después por la calle 5 de Mayo hasta llegar al Zócalo capitalino.

Las afectaciones podrían extenderse a vialidades cercanas como Insurgentes, Río Tiber, Río Rhin, Bucareli, Hidalgo y Eje Central, especialmente durante el paso de los contingentes o en caso de cierres intermitentes.

¿Qué alternativas viales se recomiendan?

Para evitar la zona de la movilización, las principales alternativas viales son Circuito Interior, Viaducto Miguel Alemán, Avenida Chapultepec y Gutenberg.

09:20 #PrecauciónVial | Reducción de carriles en Av. Paseo de la Reforma a la altura de Lieja al Oriente, col. Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, por manifestantes. #AlternativaVial Circuito Interior Melchor Ocampo y Eje 1 Sur. pic.twitter.com/E3QW2jMOAC — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 1, 2026

También se recomienda revisar el estado del Metrobús y otros sistemas de transporte antes de salir, ya que los cortes viales en el corredor Reforma-Centro pueden modificar rutas o suspender temporalmente algunas estaciones.

Las autoridades capitalinas suelen actualizar los cortes y desvíos conforme avanza la movilización, por lo que se aconseja salir con tiempo y considerar rutas alternas hacia el Centro Histórico.

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