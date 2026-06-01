Campeche inicia junio con lluvias y tormentas eléctricas: ¡Toma precauciones!

La temporada de lluvias comienza a consolidarse en Campeche, donde durante los próximos días se espera una combinación de altas temperaturas, humedad elevada y precipitaciones acompañadas de tormentas eléctricas.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), canales de baja presión y el ingreso de humedad proveniente del Golfo de México favorecerán la presencia de chubascos y lluvias en diversas regiones del estado, principalmente durante las tardes y noches. Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento.

Altas temperaturas y lluvias intermitentes en Campeche

Para este inicio de junio, las temperaturas máximas en la entidad oscilarán entre los 32 y 35 grados Celsius, aunque la sensación térmica podría superar los 40 grados debido a los altos niveles de humedad. Las condiciones de bochorno continuarán siendo una constante para la población campechana.

Noticia Destacada Lluvias alivian el calor y favorecen el descenso de temperaturas en el Estado de Campeche

Los modelos meteorológicos indican además una alta probabilidad de tormentas dispersas durante las horas vespertinas, especialmente en la capital campechana y municipios del centro y sur del estado. En algunos sectores podrían registrarse lluvias moderadas a fuertes de manera puntual.

SMN prevé chubascos y ambiente caluroso en Campeche durante los próximos días

Especialistas señalan que el inicio de junio marca una etapa de transición hacia condiciones más húmedas, lo que contribuirá gradualmente a disminuir los efectos de la intensa ola de calor registrada durante las últimas semanas en la Península de Yucatán.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan mantenerse hidratados, evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas, y tomar precauciones durante las tormentas, especialmente por posibles encharcamientos, actividad eléctrica y reducción de visibilidad en carreteras.

Según los pronósticos de corto plazo, las lluvias podrían mantenerse de forma intermitente durante gran parte de la semana, mientras las temperaturas máximas continuarían por encima de los 33 grados Celsius en la mayor parte del territorio campechano.