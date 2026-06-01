Lunes violento en Cancún: Hombre es atacado a balazos en la SM 221

Un hombre fue víctima de un ataque armado la mañana de este lunes en la Supermanzana 221, lo que generó la activación del código rojo y una intensa movilización de autoridades municipales, estatales y federales. Al llegar al lugar, los oficiales confirmaron que la víctima se encontraba tirada en la vía pública y aún contaba con signos vitales.

El reporte se registró alrededor de las 9:45 de la mañana, cuando a través del número de emergencias 911 se alertó sobre detonaciones de arma de fuego en la calle 88, entre las calles 97 y 99, cerca de la avenida 20 de Noviembre. Esto provocó la activación del código rojo por parte del personal del Complejo de Seguridad C5.

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Tras recibir el reporte, elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal y de la Secretaría de Marina se movilizaron al sitio para verificar los hechos.

Minutos después confirmaron que el hombre presentaba al menos cuatro impactos de bala en el cuerpo, por lo que solicitaron el apoyo de paramédicos.

Sin embargo, familiares de la víctima decidieron trasladarlo por sus propios medios al Hospital General “Dr. Jesús Kumate Rodríguez”, a bordo de un taxi, por lo que las autoridades les brindaron custodia para facilitar su llegada al nosocomio.

Mientras tanto, las corporaciones policiacas mantuvieron un operativo de seguridad en la zona y desplegaron un dispositivo de búsqueda para localizar a los responsables, quienes, de acuerdo con testigos, escaparon en un vehículo del que no se proporcionaron mayores características.

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La Policía Municipal acordonó el área para preservar los casquillos percutidos, los cuales presuntamente corresponden a un arma corta calibre 9 milímetros. Asimismo, personal de la Fiscalía General del Estado, a través de agentes de investigación y peritos criminalistas, realizó el levantamiento de indicios para integrarlos a la carpeta de investigación.

Hasta el momento se desconocen los motivos del ataque armado, por lo que será la Fiscalía la encargada de continuar con las investigaciones para esclarecer este intento de ejecución. La identidad de la víctima permanece reservada.