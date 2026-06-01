¡No conduzcas en estas zonas! Identifican cuáles son las avenidas y colonias de Mérida que más se inundan por las lluvias

Ante las recientes lluvias que se han registrado en Mérida en la última semana, diversas colonias y avenidas han resultado afectadas con severas inundaciones, provocando que el tránsito vehicular sea afectado.

Al respecto, conductores de servicio de plataforma han identificado cuáles son las zonas que más se inundan en la ciudad en los últimos días, invitando a los choferes a evitar circular en estas zonas.

Entre los puntos con mayores problemas se encuentra el Centro de Mérida, donde se reporta que varias calles permanecen intransitables debido a las inundaciones. Asimismo, la calle 42 Sur, en las inmediaciones del Cuartel Militar, presenta acumulación considerable de agua.

En el poniente de la ciudad, habitantes reportaron que Ciudad Caucel registra amplias zonas bajo el agua. La entrada por la zona de Nora Quintana se encuentra inundada, lo que ha obligado a varios automovilistas a incorporarse al Periférico como ruta alterna.

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La situación también es complicada en Juan Pablo II, donde la avenida 22 presenta importantes encharcamientos, mientras que colonias y fraccionamientos como San Marcos Sustentable, Piedra de Agua, Francisco de Montejo, Paseo de las Fuentes, Fraccionamiento del Parque y la colonia Maya registran calles anegadas.

Uno de los casos más preocupantes se reportó en la colonia Francisco I. Madero, donde vecinos informaron afectaciones en viviendas a causa del ingreso de agua.

Otras vialidades con inundaciones importantes son la avenida Jacinto Canek, los alrededores de Plaza Las Américas, la colonia Luis Echeverría y varias calles de García Ginerés, especialmente en el tramo comprendido entre la calle 64 y la conexión con la colonia Reforma.

También se pidió precaución al circular por la vía que pasa junto al Panteón Florido, debido a que históricamente registra acumulaciones importantes de agua durante lluvias intensas.

En la zona del Polígono se reportó una fuerte precipitación acompañada de la formación de una zanja en medio de un área inundada, lo que representa un riesgo adicional para conductores.

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Zonas donde aún es posible transitar con precaución

Aunque presentan encharcamientos, algunos puntos continúan siendo transitables. Tal es el caso del tramo que conecta la ex Fuente Maya con el estadio Kukulcán, donde el agua cubre parcialmente la vialidad.

Por otra parte, en la colonia Díaz Ordaz se reportan lluvias intensas, por lo que se recomienda reducir la velocidad y mantenerse alerta.

Recomiendan no arriesgar vehículos

Ante las condiciones meteorológicas, se exhorta a los conductores a evitar cruzar calles con niveles elevados de agua para prevenir daños mecánicos y accidentes.

Entre las principales recomendaciones se encuentran disminuir la velocidad para evitar el acuaplaneo, buscar rutas alternas cuando el agua alcance niveles cercanos a las banquetas y no intentar atravesar zonas donde otros vehículos ya presentan dificultades para circular.

Las lluvias continuarán generando afectaciones en distintos sectores de Mérida, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada y extremar precauciones al salir de casa.