Hijo de Liam Payne será el único heredero de la fortuna del artista.

Tras revelarse documentos oficiales del Tribunal Superior del Reino Unido, se confirmó que Bear Grey Payne, el único hijo del fallecido cantante Liam Payne, ha sido designado como el único heredero de su patrimonio, valuado más de 20 millones de dólares. La noticia ha sorprendido a los seguidores del aclamado artista.

El hijo del cantante de nueve años será el único heredero de la vasta fortuna de su padre. Sin embargo; existen algunas restricciones legales de suma importancia, con la confirmación de dicha noticia, muchos se han cuestionado si la novia de Liam, Kate Cassidy, tendrá derecho al dinero.

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¿Cuánto heredó el hijo de Liam Payne?

De acuerdo con la información dada, Bear Grey Payne heredará una fortuna valuada en aproximadamente 28 millones de dólares. Dado que Bear tiene actualmente 9 años de edad, el dinero estará gestionado legalmente por su madre, la cantante Cheryl Tweedy, en conjunto con el abogado especializado en música, Richard Mark Bray.

Un dictamen reciente del tribunal modificó las restricciones iniciales de preservación de bienes. Esto implica que aunque la mayor cantidad de la fortuna será entregada a Bear cuando tenga la mayoría de edad, desde ahora se autorizó el uso de un porcentaje del dinero exclusivamente para cubrir sus necesidades, educación y bienestar general.

La fortuna declarada incluye las regalías acumuladas de la etapa de Liam Payne dentro de la banda,One Direction, además de sus ganancias como solista, contratos comerciales y propiedades inmobiliarias, como su casa de cinco habitaciones en Buckinghamshire, Inglaterra.

¿La novia de Liam Payne podrá obtener algo de la fortuna?

La influencer Kate Cassidy, quien era la novia de Liam al momento de su fallecimiento y vivía con el cantante en Florida, no cuenta con derechos legales sobre los bienes bajo la normativa británica. Fuentes cercanas a Cassidy han confirmado a la prensa internacional que ella no tiene intenciones de iniciar ninguna disputa o reclamación formal sobre el patrimonio del artista.

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