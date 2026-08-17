Clima en Campeche esta semana: ¿Qué días lloverá? Onda tropical 29 pegará con fuerza este martes

El tiempo inestable continuará esta semana en Campeche, donde se prevé un aumento significativo de las lluvias a partir de este martes 18 de agosto debido al paso de la onda tropical número 29, sistema que llegará acompañado de abundante humedad y condiciones favorables para el desarrollo de tormentas eléctricas y fuertes rachas de viento.

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La onda tropical que avanzará sobre la Península de Yucatán llegó a presentar días atrás hasta un 80 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico en el Atlántico. Sin embargo, los fuertes vientos cortantes sobre el Caribe impidieron su organización y continuó desplazándose como una onda tropical intensa. Pese a que no logró convertirse en ciclón, sus remanentes de humedad favorecerán precipitaciones importantes en la región.

Martes sería el día con lluvias más intensas en Campeche

Para este martes 18 de agosto, el paso de la onda tropical 29 coincidirá con otros factores de inestabilidad en diferentes niveles de la atmósfera, combinación que podría incrementar considerablemente la formación de tormentas. Las precipitaciones podrían comenzar desde la madrugada o durante las primeras horas del día y aumentar su intensidad con el calentamiento de la tarde.

Campeche y Yucatán estarían entre los estados con las lluvias más intensas, con acumulados que podrían alcanzar entre 50 y 75 milímetros de manera puntual. Las tormentas también podrían estar acompañadas de abundante actividad eléctrica, rachas fuertes de viento y turbonadas, sin descartarse la caída aislada de granizo.

Estas condiciones representarían un riesgo de medio a alto de encharcamientos e inundaciones en sectores vulnerables, principalmente donde el sistema de drenaje presente obstrucciones. Las rachas asociadas a las turbonadas también podrían ocasionar afectaciones puntuales en árboles, ramas, anuncios y estructuras frágiles.

¿Hasta cuándo lloverá en Campeche esta semana?

Las condiciones para tormentas fuertes se mantendrían entre martes y miércoles, mientras que para el jueves las precipitaciones comenzarían a presentarse de manera más aislada, lo que daría una breve disminución en la intensidad y distribución de las lluvias.

Sin embargo, la tregua sería corta. Hacia el fin de semana se aproximará una nueva onda tropical desde el Caribe, que nuevamente incrementaría la humedad y favorecería el regreso de tormentas más extendidas e intensas sobre la Península de Yucatán, incluido Campeche.

Calor continuará pese a las lluvias

A pesar del incremento de las precipitaciones, no se esperan cambios importantes en las temperaturas. Las tardes podrían alcanzar máximas de entre 35 y 37 grados Celsius, mientras que la elevada humedad favorecería sensaciones térmicas de hasta 45 grados Celsius en algunas zonas antes de la llegada de las tormentas.

El panorama para Campeche será, por tanto, de una semana marcada por calor, humedad y lluvias, con especial atención este martes por el paso de la onda tropical 29 y nuevamente durante el fin de semana ante la llegada de otro sistema tropical. Ante el riesgo de tormentas intensas, se recomienda mantener libres de basura alcantarillas y desagües, evitar zonas propensas a inundaciones y tomar precauciones ante actividad eléctrica y fuertes rachas de viento.

JGH