La Casa de los Famosos México: Mariana Ochoa vuelve a ser nominada en el polémico reality

Los problemas siguen creciendo dentro de ‘La Casa de los Famosos México’, donde los habitantes han comenzado a buscar la forma de llegar a las semanas finales, mientras que las pruebas y retos se complican cada día más.

Mariana Ochoa había sido eliminada, pero logró volver del exilio, aunque las cosas no han salido de la mejor forma para la cantante, pues a unos días de regresar con el resto de sus compañeros, ha sido nominada por segunda ocasión y está en riesgo de salir.

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Mariana Ochoa es nominada en La Casa de los Famosos México

Luego de ganar la prueba del líder, Gema Garoa usó el poder de nominar a uno de sus compañeros de forma directa para mandar a Mariana Ochoa a la zona de riesgo, por lo que la cantante podría quedar fuera del reality el próximo domingo.

“Me parece que todos llevamos aquí el mismo tiempo encerrados y que la única persona que pudo salir nos lleva algo de ventaja, que en este caso es Mariana. Y si el público la regresó a ‘La Casa’, pues probablemente también la salven de esta nominación”

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Tras sus palabras, la cantante podría vivir uno de los momentos más complicados dentro de su estancia en la polémica casa, pues podría convertirse en la primera participante en ser eliminada en dos ocasiones.

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