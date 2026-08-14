Conoce la avenida de Mérida inspirada en los Campos Elíseos de París

Hay lugares que, además de formar parte del paisaje de una ciudad, cuentan una parte de su historia a través de sus edificios, monumentos y calles.

En Mérida existe una avenida que nació durante una de las etapas de mayor prosperidad económica de Yucatán y que fue concebida con la intención de darle a la capital una imagen moderna y elegante, siguiendo el modelo de grandes avenidas europeas.

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Su diseño, sus antiguas casonas y los monumentos que se encuentran a lo largo de su recorrido la convirtieron con el tiempo en uno de los principales símbolos de Mérida. Pero ¿cuál es esta avenida y por qué está relacionada con los famosos Campos Elíseos de París?

Paseo de Montejo, la avenida inspirada en París

Se trata de Paseo de Montejo, una de las vialidades más representativas de Mérida. Su construcción comenzó a finales del siglo XIX, durante el auge de la industria henequenera, periodo en el que la riqueza generada por el llamado “oro verde” impulsó importantes cambios urbanos en la ciudad.

Paseo de Montejo en Mérida fue diseñado como los Campos Elíseos de París, Francia / Especial

La avenida fue proyectada como un gran paseo de estilo europeo. Entre sus principales referencias arquitectónicas y urbanísticas estuvieron los grandes bulevares de Europa, particularmente los Campos Elíseos de París, conocidos por su amplitud, áreas arboladas y construcciones monumentales.

Paseo de Montejo se encuentra al norte del Centro Histórico de Mérida y se extiende desde la zona cercana al Monumento a Los Montejo hasta el Monumento a la Patria.

Su recorrido permite observar una combinación de arquitectura histórica, monumentos, restaurantes, hoteles y establecimientos comerciales, además de algunas de las antiguas residencias construidas durante el auge económico de Yucatán.

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¿Qué se puede visitar?

Entre los principales atractivos que se encuentran a lo largo de la avenida y sus alrededores están:

Monumento a Los Montejo , ubicado en el extremo sur.

, ubicado en el extremo sur. Las Casas Gemelas , dos de las residencias más conocidas de la avenida.

, dos de las residencias más conocidas de la avenida. Quinta Montes Molina , una de las mansiones históricas más representativas.

, una de las mansiones históricas más representativas. Monumento a la Patria , localizado en el extremo norte y considerado uno de los símbolos de Mérida.

, localizado en el extremo norte y considerado uno de los símbolos de Mérida. Diversas casonas históricas que muestran la influencia de estilos arquitectónicos europeos.

Paseo de Montejo destaca por su belleza arquitectónica / Especial

Paseo de Montejo es testimonio de la transformación que experimentó Mérida durante el auge henequenero. La construcción de grandes residencias y de una avenida de estas características reflejó la prosperidad que alcanzaron algunas familias yucatecas durante aquella época.

Actualmente, además de ser una de las principales vialidades de la ciudad, es un punto turístico y cultural donde se realizan actividades, recorridos y eventos a lo largo del año.