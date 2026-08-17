Frankie Muniz, actor de ‘Malcolm’ despide a Hayden Panettiere: “Me entristece mucho”

El actor estadounidense Frankie Muniz, reconocido mundialmente por su papel protagónico en la serie ‘Malcolm in the Middle’, dedicó emotivas palabras de despedida a su compañera de profesión Hayden Panettiere, quien falleció el domingo 16 de agosto de 2026 a los 36 años de edad.

A través de una publicación en sus redes sociales, Muniz expresó su profunda tristeza por la partida de la actriz, con quien compartió foro de grabación durante los primeros años de la década de 2000. El protagonista de la serie compartió una fotografía al lado de la actriz cuando ambos eran jóvenes.

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¿Cómo se despidió Frankie Muniz de Hayden Panettiere?

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, Frankie Muniz compartió una fotografía junto a Hayden Panettiere. Con la imagen el actor rememoró el tiempo en que coincidieron en la pantalla chica y acompañó la fotografía junto un conmovedor mensaje en la que Muniz se despidió de su compañera.

"Me entristece mucho saber lo de Hayden. Tuve la oportunidad de trabajar con ella en muchos proyectos y siempre lo pasé de maravilla a su lado. Tengo muchísimas historias y recuerdos maravillosos con ella. Espero que descanse en paz", compartió el intérprete en tributo a la actriz.

La relación profesional y de amistad entre ambos actores se fortaleció cuando Panettiere participó como actriz invitada en 'Malcolm in the Middle', interpretando a Jessica, una niñera astuta y manipuladora que interactuaba frecuentemente con los personajes de Malcolm y Reese.

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