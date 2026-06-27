Lidia Ávila está de luto; la cantante de OV7 confirma trágica muerte con emotivo mensaje

La cantante Lidia Ávila, integrante de OV7, dio a conocer este sábado el fallecimiento de su padre, Don Mónico Ávila, a través de una emotiva publicación en sus redes sociales.

La noticia provocó una ola de mensajes de solidaridad por parte de seguidores, amigos y figuras del espectáculo que acompañaron a la artista en este difícil momento.

Fue en su cuenta de Instagram que la intérprete compartió una serie de fotografías familiares para despedirse de quien describió como el pilar de su vida.

En su mensaje expresó su agradecimiento por el amor y las enseñanzas que recibió de su padre, además de asegurar que ahora descansa en paz tras enfrentar diversos problemas de salud.

De acuerdo con declaraciones previas de la artista, Don Mónico padecía Parkinson desde hacía varios años. Uno de los fragmentos que más conmovió a sus seguidores fue la referencia que hizo a su hija Sophia, quien falleció en 2009 cuando tenía apenas seis meses de edad.

Lidia escribió que confía en que su padre fue recibido por ella y por otro ser querido de la familia, un mensaje que muchos interpretaron como una muestra de la fortaleza espiritual con la que enfrenta esta nueva pérdida.

Tras hacerse pública la noticia, la publicación de la cantante se llenó de comentarios de apoyo por parte de sus fans y de sus del medio artístico, así como amigos de su familia, quienes le enviaron condolencias y palabras de aliento.

Lidia Ávila ya había compartido en el pasado su proceso atravesando un duro episodio familiar, pues en el 2009 sufrió la muerte de su hija Sophia, una experiencia que ha descrito en diversas entrevistas como el momento más difícil de toda su vida.