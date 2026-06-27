Mundial 2026: Esta es la millonaria cifra que reciben las selecciones eliminadas

Quedar fuera del Mundial 2026 en la Fase de Grupos representa una enorme decepción deportiva, pero no significa marcharse con las manos vacías. La FIFA estableció un esquema económico que garantiza una recompensa millonaria para todas las selecciones participantes, incluso aquellas que no logren avanzar a la ronda de eliminación directa.

Antes del inicio del torneo, el organismo rector del futbol confirmó que destinará 727 millones de dólares para los equipos clasificados, de los cuales 655 millones corresponden exclusivamente a la bolsa de premios que se distribuirá conforme avance la competencia.

Las 16 selecciones eliminadas en la primera ronda recibirán un premio de 9 millones de dólares. A esa cantidad se suma un apoyo adicional de 1.5 millones de dólares destinado a cubrir los gastos de preparación previos al campeonato, por lo que cada federación obtendrá un total de 10.5 millones de dólares.

Hasta el momento, ya son ocho los equipos que quedaron sin posibilidades de seguir en el Mundial 2026: Chequia, Qatar, Haití, Turquía, Curazao, Túnez, Jordania y Panamá, selecciones que ya tienen asegurado el incentivo económico otorgado por la FIFA.

Premios económicos del Mundial 2026

La distribución oficial de premios quedó establecida de la siguiente manera: