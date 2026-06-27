The New York Times revela presuntos contactos de morenistas con EU para colaborar en investigaciones

El diario The New York Times reveló este sábado 27 de junio que integrantes de Morena se habrían puesto en contacto con autoridades de Estados Unidos para ofrecer información sobre otros miembros del partido, en medio de investigaciones relacionadas con presuntos vínculos de funcionarios mexicanos con el narcotráfico.

El reporte, firmado por los periodistas Steve Fisher, Jack Nicas y Alan Feuer, cita a al menos ocho personas que habrían participado o tenido conocimiento de estas conversaciones.

De acuerdo con la publicación, los acercamientos ocurren después de que autoridades estadounidenses acusaron formalmente a funcionarios mexicanos, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y su exsecretario de Seguridad, Enrique Inzunza, de colaborar con el Cártel de Sinaloa.

¿Qué dice The New York Times sobre Morena?

El diario estadounidense señala que algunos políticos buscarían adelantarse a investigaciones que temen puedan alcanzarlos en los próximos meses.

La publicación también menciona que la Administración de Control de Drogas, conocida como DEA, habría contactado en privado a funcionarios mexicanos para persuadirlos de testificar.

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Según el reporte, esta posible red de informantes podría derivar en nuevos testimonios, acusaciones formales y un escenario político complejo para Morena.

Gobernadores mencionados niegan vínculos criminales

The New York Times también señaló que entre los objetivos de investigaciones estadounidenses estarían los gobernadores Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas.

Ambos mandatarios estatales han negado cualquier relación con la delincuencia organizada.

Elected officials in Mexico's governing party have been quietly offering themselves to U.S. authorities as informants



Includes at least a dozen governors and members of Congress, many from Morena party.



W @jacknicas & @alanfeuer https://t.co/pGUak891oD — Steve Fisher (@Stevelfisher) June 27, 2026

La publicación también recordó la filtración de un audio de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, en el que se escucha una conversación sobre un encuentro con autoridades estadounidenses.

Tras la difusión del material, la mandataria estatal confirmó la autenticidad de la grabación, aunque aclaró que el tema estaba relacionado con la revocación de su visa estadounidense.

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