Colombia empata con Portugal y avanza como líder del Grupo K tras polémica del VAR

Colombia cerró la Fase de Grupos del Mundial 2026 como líder del Grupo K luego de igualar sin goles frente a Portugal, en un encuentro disputado en el Hard Rock Stadium de Miami que dejó emociones, llegadas y una decisión arbitral que generó polémica tras la intervención del VAR.

El resultado permitió que el conjunto cafetero finalizara en la primera posición de su sector, mientras que Portugal tuvo que conformarse con el segundo lugar. Con ello, los dirigidos por Néstor Lorenzo enfrentarán a Ghana en los Dieciseisavos de Final, en tanto que los lusos chocarán ante Croacia.

Desde los primeros minutos, ambos equipos ofrecieron un partido abierto y con múltiples oportunidades. Bruno Fernandes estuvo cerca de adelantar a Portugal antes del descanso, pero el arquero Camilo Vargas respondió con una intervención clave para mantener el empate.

Vete a la verga a Colombia le servía el empate y salió a jugar como si necesitaran ganar para llevarse el liderato, hicieron ver muy mal a Portugal.



Cuidado con Colombia. pic.twitter.com/mH9SuoEL6c — Roberto Haz (@tudimebeto) June 28, 2026

La respuesta colombiana tampoco tardó en llegar. James Rodríguez, Jhon Arias y Gustavo Puerta comandaron el mediocampo cafetero y fueron los principales generadores de peligro, obligando al guardameta Diogo Costa a intervenir en varias ocasiones para evitar la caída de su arco.

El encuentro también estuvo marcado por la controversia luego de que el VAR invalidara una anotación que pudo cambiar el destino del compromiso, una decisión que desató el debate entre aficionados y analistas durante el cierre de la jornada.

Un dedo del pie separó a Colombia de ponerse en ventaja.

El VAR anuló el gol de Davinson Sánchez, pero el equipo de Néstor Lorenzo ha sido claramente mejor que Portugal. pic.twitter.com/Wptdz0T5se — José Ramón Fernández (@joserra_espn) June 28, 2026

Las gradas del estadio registraron una asistencia de 64 mil 478 espectadores, con una mayoría de seguidores colombianos que hicieron sentir su apoyo durante los 90 minutos. Entre los asistentes destacaron el histórico exfutbolista Carlos Valderrama, la estrella de la NBA Jimmy Butler y el actor Matt Damon.

En los palcos también estuvieron presentes el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, acompañado por el director del FBI, Kash Patel, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quienes siguieron de cerca uno de los encuentros más atractivos de la última jornada de la fase de grupos.

La expectativa por el partido fue tal que, ante la alta demanda de boletos, se organizaron diversas reuniones y pantallas públicas en distintos puntos del sur de Florida para que cientos de aficionados pudieran seguir el compromiso entre Colombia y Portugal.