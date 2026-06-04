Mariana Ochoa podría enfrentar multa millonaria por usos indebidos de marcas de la FIFA

La cantante mexicana Mariana Ochoa, exintegrante del grupo OV7, se encuentra en el ojo del huracán debido al lanzamiento de su tema musical "México Mágico, Ponte el Sombrero". Expertos en propiedad intelectual advierten que la artista podría enfrentar una multa millonaria por parte de la FIFA.

La polémica comenzó después de que la cantante lanzará su nueva canción relacionada con la Copa del Mundo 2026. A pesar de que este tema busca resaltar el orgullo mexicano dentro de la competencia, sin embargo, es posible que enfrenté consecuencias por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

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¿Por qué Mariana Ochoa podría ser multada tras su canción?

El conflicto legal surge debido a que la canción y su respectivo video musical hacen alusión directa al torneo de fútbol, utilizando el término protegido "Mundial 2026". Desde el año 2024, la FIFA ha blindado legalmente sus derechos comerciales en México, registrando ante el IMPI un total de 357 marcas.

Entre las marcas blindadas se incluyen nombres como "Copa Mundial de la FIFA", "Mundial 2026" y las imágenes de las mascotas. Al lanzar una producción que genera ingresos en diversas plataformas utilizando conceptos protegidos, la canción se clasifica como una infracción administrativa bajo la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

🔴 MARIANA OCHOA EN PELIGRO | Lucrar con el Mundial de 2026 en Spotify le puede costar una demanda de la FIFA‼️😱



Su canción "Ponte el sombrero" lanzada en Spotify utilizando términos como "Mundial" y "26" entró directo en el radar de los abogados de la federación bajo el… pic.twitter.com/nXR6CewqWs — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) June 3, 2026

En caso de que se comenzará un proceso legal, Mariana Ochoa podría enfrentar una multa de hasta 29 millones de pesos por parte de la FIFA y el IMPI. Lo curioso es que la misma cantante tiene blindado su nombre ante la dependencia mexicana con vigencia hasta el año 2035 para controlar la explotación de diversos servicios.

¿Qué se sabe de la multa de la FIFA en contra de Mariana Ochoa?

Hasta el momento, no se ha hecho pública una demanda formal de la FIFA contra la cantante, pero las autoridades del IMPI y los comités legales del organismo deportivo mantienen bajo estricta vigilancia todo el contenido digital que busca lucrar con la fiebre mundialista de este año.

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Las sanciones por infringir marcas registradas pueden alcanzar sanciones de hasta 250 mil UMAs (Unidades de Medida y Actualización), equivalente a los mencionados 29 millones de pesos.

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