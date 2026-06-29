En agónico final, Brasil elimina a Japón y avanza a octavos de final del Mundial 2026

Brasil consiguió en un agónico final la clasificación a octavos de final del Mundial 2026 al derrotar por 2-1 a Japón, gracias a un gol en el descuento de Gabriel Martinelli (90+5), en Houston (Texas).

Japón madrugó a Brasil con un gol de Kaishu Sano a los 29 minutos y los sudamericanos empataron con un tanto de Casemiro a los 56', para citarse en octavos el 5 de julio en East Rutherford con el vencedor del Noruega-Costa de Marfil, el martes en Dallas.

Los pentacampeones mundiales esperan ahora en octavos de final, el domingo en East Rutherford (Nueva Jersey) al vencedor del partido que juegan este martes en Arlington, vecino a Dallas, Noruega y Costa de Marfil.

¡GOOOOL DE BRASIL! ¡ AL JOGO BONITO! ⚽¡MARTINELLI!



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Los dirigidos por Carlo Ancelotti fueron al ataque desde el inicio pero se vieron sorprendidos por un Japón que les plantó cara, con individualidades como Ueda, Maeda, Junya Ito y Sano, auto de la apertura con un disparo desde afuera de área.

La Canarinha, que volvió a desnudar sus fragilidades defensivas, se había ido al descanso con un gol en contra.

Debió rearmar sus estructuras y salir a jugarse la vida. El cabezazo de Casemiro y el tanto agónico de Martinelli lo reconciliaron con una torcida que abarrotó el Houston Stadium y terminó festejando la clasificación.