¿La tarjeta Va y Ven de estudiante se acepta en vacaciones de verano? Esto debes saber

Con la llegada de las vacaciones de verano, estudiantes de Yucatán tienen la duda sobre si la tarjeta Va-y-Ven de tarifa social para estudiantes continúa funcionando durante el periodo vacacional o si deberán pagar la tarifa general al abordar las unidades de transporte público.

La respuesta es que sí, la tarjeta Va-y-Ven de estudiante sigue siendo válida durante las vacaciones de verano, siempre y cuando se utilice en las unidades que pertenecen al Sistema Va-y-Ven. El beneficio de la tarifa preferencial para estudiantes se mantiene durante todo el año.

La tarjeta amarilla de estudiante permite acceder a un costo reducido en el transporte público, por lo que los alumnos que cuentan con este beneficio pueden seguir utilizándola aunque no haya clases, durante fines de semana, días inhábiles y periodos vacacionales.

¿En qué camiones no aplica la tarjeta Va-y-Ven de estudiante?

Es importante tomar en cuenta que el descuento no aplica en unidades que no forman parte del Sistema Va-y-Ven. En esos casos, aunque sea temporada de vacaciones, los usuarios podrían tener que pagar la tarifa correspondiente del transporte convencional.

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¿Quiénes pueden tener la tarjeta Va-y-Ven de estudiante?

El beneficio está dirigido a estudiantes de distintos niveles educativos que cumplan con los requisitos establecidos por la autoridad de transporte. La tarjeta de tarifa social también contempla beneficios para adultos mayores y personas con discapacidad.

Para tramitarla, los estudiantes deben presentar documentación como constancia de estudios vigente, identificación oficial o CURP en caso de no contar con INE, además de comprobante de domicilio.

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Recomendación para estudiantes en vacaciones

Aunque no haya clases, se recomienda a los usuarios revisar que su tarjeta Va-y-Ven tenga saldo suficiente antes de viajar y conservarla en buen estado para evitar problemas al momento de abordar.

Así que durante este verano en Yucatán, los estudiantes que tengan activa su tarjeta Va-y-Ven podrán seguir utilizando el beneficio en las rutas correspondientes sin necesidad de pagar la tarifa general.