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¿Cómo llegar a la Universidad Rosario Castellanos de Kanasín?

La Universidad Rosario Castellanos de Kanasín está lista para iniciar clases en agosto.

Por Redacción Por Esto!

29 de jun de 2026

1 min

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Universidad Rosario Castellanos ofrecerá más espacios para carreras de humanidades y tecnología
Universidad Rosario Castellanos ofrecerá más espacios para carreras de humanidades y tecnología / Especial

La Universidad Rosario Castellanos de Kanasín es una de las opciones para el próximo ciclo escolar 2026-2027; sin embargo, una de las dudas ha sido dónde se encuentra ubicada.

Y es que la Universidad Rosario Castellanos inaugurada el pasado 16 de mayo por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo está lista para iniciar clases en el mes de agosto.

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¿Dónde se encuentra la Universidad Rosario Castellanos de Kanasín?

Un tiktoker se encargó de revelar dónde se encuentra ubicada la Universidad Rosario Castellanos de Kanasín debido a la falta de actualizaciones de su sitio.

Partiendo desde el parque principal de Kanasín, se doblará a un costado del Palacio Municipal del lado derecho hasta la calle 25.

Posteriormente, se doblará hacia el lado derecho hasta llegar a los condominios de la CROC, avanzando sobre la calle 65 B hasta el Super Willys de Xel-Pac.

@alberto.cauich.mt08 Universidad de kanasin ❤️ Universidad Rosario castellanos kanasin #kanasin #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #merida #flyp #yucatan ♬ sonido original - Alberto Cauich Mt

A partir de ahi se doblará a la izquierda sobre la calle 35 hasta llegar a la 77 de Santa Isabel, de donde se doblará a la izquierda hasta la 66, donde se girará hacia la derecha.

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Una vez llegando a la calle 75 de Cerritos de Mulchechén se girará hacia la izquierda hasta llegar a Dzoyolá, y una vez llegando al parque, se seguirá hasta la avenida y doblar a la izquierda.

Al observar una gran avenida, se deberá de seguir todo derecho y se estará llegando a la Universidad Rosario Castellanos de Kanasín.

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