Golpe al bolsillo en Hopelchén: Precio del chile dulce se dispara a 300 pesos el kilo

Este lunes, el kilogramo de chile dulce en el mercado municipal tuvo un nuevo aumento y se elevó un 20 por ciento en menos de una semana, al pasar de 250 a 300 pesos el kilogramo, y en 50 días, ese producto se incrementó en un 200 por ciento al pasar de 100 a 300 pesos el kilogramo, debido a su escasez en los principales centros de abasto de la Península de Yucatán.

Noticia Destacada Turbonada sorprende a pobladores de Xcalot Akal en Hopelchén y revienta cables de energía eléctrica

En recorrido en el mercado de esta ciudad, en conocido local del área de frutas, verduras y legumbres, su encargado Ariel González Chí informó que el precio del chile dulce ha ido al alza, pues detalló que, en casi dos meses, ese producto ha tenido un incremento considerable.

Expresó que, el 12 de mayo tenía un precio de 100 pesos el chile dulce, pero una semana después llegó a los 150 pesos y, al cierre del mes de mayo su costo fue de 180 pesos, luego llegó a 200 pesos en los primeros días del mes de junio, y antes de la segunda semana de junio su costo llegó a 230, y el lunes 22 su costo fue de 250 pesos el kilo.

Comerciantes locales señalan que el incremento histórico se debe a la grave escasez del producto en la central de Oxkutzcab, Yucatán. / Mauriel Koh

Atribuyó que el incremento considerablemente del costo de ese chile se debe a su escasez en los centros de producción de la región y por consiguiente en la principal central de abasto ubicado en la ciudad de Oxkutzcab, Yucatán.

Asimismo, el chile xcatic se mantiene en 150 pesos el kilogramo y tuvo un aumento de cinco pesos en menos de dos meses, y se destaca que, hasta hace 50 días precisamente el 12 de mayo, su costo era el más alto de todos los chiles pues costaba 145 pesos, 45 pesos más que el mismo chile dulce que costaba 100 pesos.

El dependiente de ese local del mercado señaló que, el kilogramo del chile habanero se mantiene igual desde a principios del mes de mayo en 100 pesos, y solo ha subido 20 pesos en dos meses.

Los costos de esos chiles se mantienen igual en los demás puestos del mercado municipal, y también en los comercios del ramo en el centro de la ciudad de Hopelchén y en algunos negocios del ambulantaje en el primer cuadro de la ciudad.

Por otro lado, una encargada de conocida tienda de frutas, verduras y legumbres ubicada frente al Auditorio Municipal U Taan Kaaj de esta ciudad, indicó que, el aumento del chile dulce aumentó la semana pasada y descartó que pueda subir más su costo.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH