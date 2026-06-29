NASA estima casi 59 mil edificios dañados por los terremotos en Venezuela

El doble terremoto registrado en Venezuela el pasado 24 de junio pudo dejar cerca de 58 mil 870 edificios dañados o destruidos en la región afectada, de acuerdo con una primera evaluación experimental rápida realizada por la NASA mediante imágenes satelitales.

La estimación fue elaborada con datos de radar del satélite Sentinel-1, que forma parte del programa europeo Copernicus. La agencia espacial estadounidense precisó que se trata de un producto preliminar, generado pocos días después del desastre, por lo que aún no ha sido validado en campo.

¿Qué detectó la NASA tras los terremotos en Venezuela?

El análisis de la NASA calculó posibles daños estructurales en miles de edificios ubicados dentro de la zona impactada por los sismos. La cifra corresponde al último paso del satélite realizado el 25 de junio de 2026.

Para elaborar el mapa, especialistas revisaron dos grupos de datos obtenidos después del evento. El primero correspondió al 24 de junio y cubrió el área occidental cercana al epicentro, alrededor de San Felipe y Yumare. El segundo fue del 25 de junio e incluyó el área metropolitana de Caracas, con zonas como Petare y Antímano.

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Esas imágenes fueron comparadas con registros previos del Sentinel-1, captados durante el año anterior. Con esa información se integró un mapa preliminar de daños que permite ubicar zonas donde pudo existir destrucción o afectación severa en construcciones.

¿Qué zonas fueron alcanzadas por el doble sismo?

Los terremotos tuvieron epicentro cerca de San Felipe y Yumare, en el centro-norte de Venezuela, pero las sacudidas se sintieron con fuerza a lo largo de la costa central y en el área metropolitana de Caracas.

El sismo principal fue de magnitud 7.5 y estuvo precedido por otro movimiento de magnitud 7.2. La zona afectada se extendió desde Caracas hasta Puerto Cabello, ciudad ubicada a unos 210 kilómetros al oeste de la capital venezolana.

Last week, two powerful earthquakes struck Venezuela. NASA satellites are providing critical support, capturing imagery and data to help teams on the ground assess impacts and guide response efforts.



This map, created with data from the NISAR mission, shows how the quakes… — NASA (@NASA) June 28, 2026

¿Cómo ayudan los satélites en la emergencia?

El Sistema de Coordinación de Respuesta ante Desastres de la NASA fue activado para apoyar las labores de evaluación. Sus mapas y productos de datos permiten identificar áreas con mayor daño potencial y orientar decisiones de emergencia.

La Agencia Espacial Europea también utiliza información del Sentinel-1 para generar mapas de deformación del terreno. Estos datos pueden detectar cambios milimétricos en la superficie y ayudar a comprender el impacto geológico del doble terremoto.

Aunque las cifras deben confirmarse con verificaciones en campo, la evaluación satelital ofrece una primera dimensión del daño en Venezuela y puede apoyar a equipos de rescate, autoridades y organismos de ayuda humanitaria.

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