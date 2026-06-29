Terremotos en Venezuela dejan mil 719 muertos y más de 5 mil heridos; La Guaira es la zona más afectada

El número de personas fallecidas por los dos terremotos registrados el pasado miércoles 24 de junio en el norte de Venezuela aumentó a mil 719, mientras que la cifra de lesionados llegó a 5 mil 34, informó este lunes el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

Durante un balance transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión, el funcionario actualizó las cifras oficiales de la emergencia, aunque no precisó cuántas personas continúan desaparecidas.

La tragedia mantiene activos los operativos de búsqueda y rescate en las zonas con edificios colapsados y viviendas afectadas.

¿Cuál es el saldo actualizado de los terremotos en Venezuela?

De acuerdo con el reporte oficial, los terremotos dejaron hasta ahora mil 719 personas muertas, 5 mil 34 heridas y 15 mil 866 damnificadas. Además, el Gobierno venezolano contabiliza 855 edificios afectados, de los cuales 189 presentaron colapso total.

Rodríguez detalló que desde los sismos principales se han registrado 609 réplicas. Una de ellas fue percibida este lunes por la mañana y generó preocupación entre la población, aunque las autoridades aseguraron que no provocó nuevas afectaciones.

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El doble terremoto, de magnitudes 7.2 y 7.5, impactó Caracas y otros seis estados del norte del país. Por el número de víctimas, ya es considerado el sismo más mortífero en Venezuela durante el último siglo.

¿Qué zonas fueron las más afectadas por los sismos?

La región más golpeada ha sido La Guaira, zona costera ubicada al norte de Caracas. Este estado ya había vivido una de las mayores tragedias del país en 1999, cuando un deslave dejó miles de personas muertas.

Tras los terremotos, las autoridades habilitaron 15 grandes refugios en La Guaira, además de otros espacios en escuelas. En Caracas, se instalaron 50 campamentos provisionales para atender a personas que perdieron su vivienda o no pueden regresar a sus inmuebles por riesgo estructural.

¿Qué medidas tomó el Gobierno de Venezuela?

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció la creación de una comisión para inspeccionar viviendas afectadas y determinar cuáles pueden volver a ser habitadas. También se extendió por una semana la suspensión de clases.

EN VIVO: Importantes declaraciones de Jorge Rodríguez este lunes 29 de junio https://t.co/HluZHrTKjN — LaIguanaTV (@Laiguanatv) June 29, 2026

Mientras tanto, rescatistas nacionales e internacionales continúan las labores entre los escombros. En La Guaira, algunos habitantes han denunciado retrasos en la llegada de ayuda a sus comunidades, mientras las autoridades mantienen el despliegue de refugios, atención médica y evaluación de daños.

Los sismos del 24 de junio superaron en impacto al terremoto de Caracas de 1967, que dejó 245 muertos y miles de heridos. La emergencia actual sigue en desarrollo y el balance podría cambiar conforme avancen las labores de búsqueda.

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