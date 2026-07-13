Cristo Fernández debuta como futbolista profesional a los 35 años con El Paso Locomotive

El sueño que parecía haber quedado atrás finalmente se hizo realidad para Cristo Fernández. El actor mexicano, conocido por interpretar a Dani Rojas en la exitosa serie Ted Lasso, disputó sus primeros minutos como futbolista profesional al debutar con El Paso Locomotive en la USL Championship.

El estreno del delantero llegó en el encuentro frente a New Mexico United, correspondiente a la USL Cup. Cristo Fernández ingresó al minuto 79 con el dorsal 91 y, aunque su participación fue breve, recibió una tarjeta amarilla en un partido que terminó con derrota de 2-0 para su equipo.

La oportunidad llegó dos meses después de que El Paso Locomotive anunciara oficialmente su incorporación en mayo de 2026. Durante ese periodo, el mexicano superó un proceso de prueba antes de integrarse al plantel y recibir la confianza para debutar en un compromiso oficial.

La historia tiene un significado especial para el actor, ya que en Ted Lasso dio vida al carismático delantero mexicano Dani Rojas, un personaje que conquistó a los aficionados por su pasión por el fútbol. Curiosamente, antes de este debut ya había participado con el club en un partido amistoso de pretemporada y en varios entrenamientos.

🤯🇺🇸 OFFICIAL: 'Ted Lasso' star, CRISTO FERNANDEZ, has officially made his debut for El Paso Locomotive.



The Mexican actor has fulfilled his dream of becoming a professional footballer.



"FOOTBALL IS LIFE". ❤️👏🏼 pic.twitter.com/kwG5ndYS6g — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) July 12, 2026

Antes de dedicarse a la actuación, Cristo Fernández estuvo cerca de convertirse en futbolista profesional. Formó parte de las categorías juveniles de Tecos FC, pero dos lesiones de rodilla cuando tenía 15 años cambiaron el rumbo de su carrera y lo llevaron a estudiar Comunicación antes de incursionar en el mundo artístico.

Posteriormente cursó una maestría en actuación en la Guildford School of Acting de la Universidad de Surrey, en Reino Unido, y en 2017 fundó la productora Espectro MX Films, desde donde impulsó diversos proyectos independientes.

El reconocimiento internacional llegó gracias a Ted Lasso, producción de Apple TV+ protagonizada por Jason Sudeikis. El éxito de la serie le abrió las puertas para participar en producciones cinematográficas como Venom y Sonic, aunque ahora también puede presumir haber cumplido el sueño que persiguió desde niño: convertirse en futbolista profesional.