Fher de Maná responde a Liam Gallagher por pronóstico del México vs Inglaterra

El esperado duelo entre México e Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026 ya comenzó a jugarse fuera de la cancha. Después de que Liam Gallagher, vocalista de Oasis, asegurara que los ingleses vencerán 5-0 al Tricolor, Fher Olvera, líder de Maná, decidió responderle con humor y defender a la Selección Mexicana.

La reacción del cantante mexicano llegó mediante un video publicado en redes sociales, donde apareció envuelto en una bandera de México y lanzó un mensaje directo al músico británico, generando miles de reacciones entre los aficionados.

"El cantante de Oasis dijo que México va a perder contra Inglaterra 5-0... A ver, no manches, ubícate, wey. ¿5-0? Cálmate. Ahí nos vemos el domingo a ver cómo nos va", comentó entre risas Fher de Maná, en un mensaje que rápidamente se volvió viral.

¡Fer de Maná no se quedó callado!



Luego de que Liam Gallagher asegurara en X que Inglaterra vencería 5-0 a México, el vocalista de Maná respondió con un contundente: "Ubícate". 😎⚽



La publicación rápidamente se volvió viral 👀



📹 Mana pic.twitter.com/R75F1LMAWa — POSTA Entretenimiento (@POSTAEntre) July 2, 2026

La publicación provocó una auténtica lluvia de comentarios y memes que enfrentan simbólicamente a Maná y Oasis, dos de las bandas más representativas de México e Inglaterra, justo antes del compromiso que definirá a uno de los clasificados a los cuartos de final del Mundial.

El mensaje de Fher Olvera llega después de que Liam Gallagher respondiera a un aficionado en la red social X, donde pronosticó una contundente victoria inglesa por marcador de 5-0, declaración que encendió el debate entre seguidores de ambas selecciones.

El ambiente de confianza alrededor del Tricolor también se explica por el gran momento que vive el equipo dirigido por Javier Aguirre, que eliminó a Ecuador con un triunfo de 2-0 y consiguió una histórica clasificación a los cuartos de final tras romper la racha de cuatro décadas sin superar una ronda de eliminación directa.

Además del pase, México ha firmado una actuación histórica al ganar sus cuatro primeros partidos del torneo sin recibir gol, igualando marcas que únicamente habían conseguido selecciones campeonas como Italia y Brasil en ediciones anteriores de la Copa del Mundo.

Ahora, toda la atención se centra en el choque entre México e Inglaterra, donde además del duelo deportivo también continúa la divertida rivalidad entre Maná y Oasis, que ya puso sabor al partido más esperado para la afición mexicana.