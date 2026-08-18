Motociclista termina gave tras ser arrollada en la avenida Constituyentes de Chetumal

Una mujer resultó con lesiones de consideración luego de que la motocicleta en la que viajaba junto a un acompañante fuera impactada por un automóvil sobre la avenida avenida Constituyentes del 74, en la ciudad de Chetumal.

El percance ocurrió cuando el conductor de la unidad automotora, al parecer sin prestar la debida atención al tránsito vehicular, colisionó contra la motocicleta en la que se desplazaban los dos ocupantes, dejando a uno de ellos tendido sobre el pavimento con heridas de gravedad.

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Automovilistas y peatones que circulaban por la zona al momento del choque alertaron de inmediato a los servicios de emergencia a través del número 911, solicitando el apoyo de corporaciones policiacas y personal médico ante la magnitud del accidente.

Al arribar al lugar, elementos de la policía de tránsito resguardaron la escena para permitir la atención oportuna de las víctimas, mientras confirmaban las circunstancias en que se suscitó el hecho vial.

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Minutos después llegaron paramédicos, quienes realizaron una valoración inicial de los lesionados y determinaron trasladar a la mujer con las heridas más severas hacia un hospital de la ciudad para que recibiera atención médica especializada, dado el estado en que fue encontrada tras el impacto.

Agentes viales se encargaron de iniciar las diligencias respectivas, para el debido deslinde de responsabilidades y se canalizó el hecho a la Fiscalía General del Estado.