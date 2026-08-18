SimiFest 2026: Snoop Dogg encabeza el cartel; fecha, boletos y horarios

La tercera edición del SimiFest ya tiene fecha, sede y parte de su cartel. El festival musical se llevará a cabo el próximo sábado 5 de diciembre de 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México, con una programación que reunirá a figuras internacionales y representantes de la escena nacional.

Entre los nombres más destacados aparece Snoop Dogg, uno de los máximos exponentes del hip-hop, quien será uno de los actos principales de esta edición. También se confirmó la participación del cantante estadounidense Miguel y de la mexicana María Barracuda, además de otros proyectos musicales.

¿Quiénes estarán en el SimiFest 2026?

Durante la presentación oficial del festival se dio a conocer un cartel que combina diferentes géneros y generaciones. Los artistas anunciados hasta ahora son:

Snoop Dogg

Miguel

María Barracuda

Descartes a Kant

Romoo

Los Eclipses

Los Blenders

Los organizadores adelantaron que todavía podrían sumarse más artistas al programa del festival.

La presencia de Snoop Dogg representa uno de los principales atractivos del evento. El rapero estadounidense cuenta con más de tres décadas de trayectoria y se ha consolidado como una figura fundamental del hip-hop y la cultura popular.

Por su parte, Miguel llegará con una propuesta vinculada al R&B, mientras que María Barracuda representará al talento mexicano. La cantante es reconocida por su trabajo en el rock alternativo y por su trayectoria al frente de JotDog, además de su carrera como solista.

¿Cuándo será el SimiFest 2026?

El festival está programado para el sábado 5 de diciembre de 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

De acuerdo con la información anunciada hasta ahora, las actividades comenzarán a partir de las 13:00 horas, aunque los horarios específicos de presentación de cada artista serán dados a conocer posteriormente.

¿Cuándo comienza la preventa de boletos?

La preventa de entradas comenzará el martes 18 de agosto a las 09:00 horas a través de Ticketmaster.

Para esta edición habrá tres modalidades de acceso:

Entrada general

Zona preferente BBVA

VIP

Los precios oficiales de 2026 deberán confirmarse al momento de la venta. Como referencia, en la edición de 2025 los boletos tuvieron costos aproximados de mil 350 pesos para entrada general, 2 mil 350 pesos para zona preferente y 3 mil 500 pesos para VIP.

El acceso VIP de la edición anterior incluyó beneficios como guardarropa, estación para recargar celulares, playera oficial, acceso a terraza y una zona para fotografías.

¿Por qué surgió el SimiFest?

El festival nació en 2024, en medio del fenómeno que convirtió a los peluches del Doctor Simi en uno de los elementos más característicos de los conciertos en México.

La tradición de lanzar estos muñecos personalizados al escenario durante las presentaciones de artistas se volvió viral y terminó dando paso a un festival propio.

En sus primeras ediciones, el SimiFest contó con artistas como Anderson .Paak, Jungle, Empire of the Sun, Leon Bridges, Motel y Caloncho.

Con la incorporación de Snoop Dogg, Miguel y María Barracuda, la edición 2026 busca mantener esa combinación de figuras internacionales y talento mexicano que ha caracterizado al festival.