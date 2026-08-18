Vientos cortantes y aire seco frenan amenaza ciclónica para la Península de Yucatán

Los vientos cortantes y el aire seco que dominan el mar Caribe mantienen una barrera natural contra el desarrollo de ciclones que pudieran dirigirse hacia la Península de Yucatán, condiciones que, de acuerdo con especialistas, prevalecerán durante lo que resta de agosto.

Juan Vázquez Montalvo, meteorólogo de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) y especialista del Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos (Ciafeme), explicó que estas condiciones atmosféricas dificultan que las perturbaciones que aparecen en el Caribe puedan organizarse y fortalecerse.

Aunque durante las últimas semanas se han registrado intentos de formación ciclónica en esa zona, los sistemas se han encontrado con un ambiente poco favorable, por lo que algunos han perdido fuerza y otros han terminado desplazándose hacia el Atlántico.

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El especialista recordó que recientemente un sistema que se desarrollaba frente a las costas de Guyana perdió intensidad al encontrarse con vientos cortantes, comportamiento que ejemplifica el efecto que actualmente tiene la atmósfera sobre las formaciones tropicales en el Caribe.

Vázquez Montalvo consideró, por ello, poco probable que durante agosto se desarrolle en esa región un ciclón con condiciones para avanzar hacia algún punto de la Península.

Agosto da tregua

La presencia persistente de aire seco y corrientes de viento que alteran la estructura de las tormentas ha generado un escenario relativamente estable para Yucatán en plena temporada de huracanes.

De mantenerse estas condiciones, explicó el meteorólogo, la región conservará durante el resto del mes una especie de “escudo” natural frente a sistemas que pretendan organizarse en el Caribe.

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Prevención

Sin embargo, advirtió que esta situación no significa que la Península esté fuera de peligro durante toda la temporada.

Pidió a la población no confiarse y mantenerse pendiente de la evolución de los sistemas meteorológicos, así como consultar únicamente los avisos emitidos por las autoridades y organismos oficiales.

Recordó que basta un solo ciclón para provocar afectaciones de consideración en Yucatán o en cualquier otro punto de la región, por lo que la tranquilidad actual no debe traducirse en descuido.

La temporada de huracanes continúa y, aunque por ahora los vientos y el aire seco juegan a favor de la Península, la vigilancia debe mantenerse activa.