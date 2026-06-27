Alfredo Adame explica por qué no asistió a la Marcha del Orgullo LGBT+ 2026 tras polémica con su hijo

Luego de que su nombre figurara entre los invitados a la Marcha del Orgullo LGBT+ 2026 en la Ciudad de México, el actor y conductor Alfredo Adame finalmente no participó en el evento, lo que desató especulaciones sobre un posible veto derivado de la controversia que mantiene desde hace años con su hijo Sebastián Adame, integrante de la comunidad.

En un video difundido tras la movilización, Adame aseguró que su ausencia no estuvo relacionada con las críticas que ha recibido en los últimos días ni con los señalamientos sobre su relación familiar. Según explicó, el problema fue únicamente de logística.

"Estuvimos esperando" la ubicación del vehículo que los transportaría al contingente, relató el conductor. Agregó que, después de varias horas sin recibir instrucciones claras, le informaron que el camión asignado no podría circular, por lo que decidió retirarse y regresar a su domicilio.

La ausencia del también actor ocurre en medio de una nueva ola de cuestionamientos por parte de usuarios en redes sociales, quienes recordaron las declaraciones que Sebastián Adame ha realizado desde hace varios años.

¿Qué dijo el hijo de Alfredo Adame sobre el apoyo del famoso a la comunidad LGBT+?

El joven ha sostenido públicamente que su padre no aceptó su orientación sexual y ha calificado como contradictoria su participación en eventos relacionados con la diversidad sexual.

Por su parte, Alfredo Adame ha rechazado esas versiones en distintas entrevistas. Ha afirmado que nunca discriminó a su hijo por ser gay y que el distanciamiento entre ambos obedece a conflictos familiares ajenos a su orientación sexual.