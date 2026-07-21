Balean a joven dentro de su casa en Atasta; fue trasladado de emergencia al hospital

Un joven identificado como Eduardo del Carmen Pacheco Rodríguez resultó gravemente lesionado tras ser víctima de un ataque armado al interior de su vivienda, ubicada en Atasta Pueblo, en la Península de Atasta.

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De acuerdo con la información recabada, la víctima recibió un impacto de arma de fuego en la parte lateral del cráneo, lo que movilizó de inmediato a los cuerpos de emergencia. Paramédicos acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios y, debido a la gravedad de la lesión, lo trasladaron de urgencia a un hospital, donde permanece bajo atención médica especializada.

Según la versión proporcionada por familiares, un sujeto cuya identidad permanece desconocida irrumpió en el domicilio con la aparente intención de agredir directamente al joven. Una vez dentro, presuntamente accionó un arma de fuego en su contra y posteriormente huyó del lugar con rumbo desconocido.

Tras el reporte al número de emergencias, elementos de las corporaciones de seguridad implementaron un operativo en la zona para localizar al presunto agresor, mientras personal investigador inició las diligencias correspondientes, incluyendo el procesamiento de la escena y la recopilación de indicios para esclarecer el móvil del ataque.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un comunicado oficial sobre este hecho ni han informado sobre el estado de salud actualizado de la víctima. Las investigaciones continúan para identificar y detener al responsable del atentado.