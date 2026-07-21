Infantino podría ser candidato a Secretario General de la ONU por recomendación de Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría considerando respaldar al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para que aspire al cargo de Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de acuerdo con reportes publicados por el diario New York Post. La versión surge poco después de la conclusión del Mundial 2026, organizado por México, Estados Unidos y Canadá.

Según la información difundida por el medio estadounidense, fuentes cercanas a la Casa Blanca aseguran que Trump considera que Infantino posee reconocimiento internacional y experiencia para encabezar un organismo de alcance global. Entre los argumentos destaca su capacidad para generar consensos y reunir a personas de distintos países a través del deporte.

No obstante, una eventual nominación del dirigente de la FIFA tendría que superar un proceso institucional complejo dentro de la ONU. En primera instancia, el Consejo de Seguridad debería recomendar al candidato, un paso en el que cualquiera de sus cinco miembros permanentes —Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido y Francia— puede ejercer su derecho de veto. Posteriormente, la designación tendría que ser aprobada por la Asamblea General.

La posibilidad también se enmarca en la postura que Donald Trump ha expresado en diversas ocasiones sobre la ONU, institución a la que ha criticado por su funcionamiento y estructura. De acuerdo con los reportes, el mandatario vería en Gianni Infantino un perfil con experiencia administrativa y proyección internacional que podría impulsar cambios dentro del organismo.

La relación entre Trump e Infantino se fortaleció durante la organización y celebración del Mundial 2026, donde ambos coincidieron en distintos actos oficiales y ceremonias. Esa cercanía ha alimentado las versiones sobre un posible respaldo político del gobierno estadounidense hacia el dirigente del futbol mundial.

Hasta el momento, Gianni Infantino no ha realizado declaraciones sobre esta posibilidad. En caso de concretarse una propuesta formal, el proceso abriría un escenario poco habitual, al colocar al presidente de la FIFA como aspirante a dirigir el principal organismo diplomático internacional.