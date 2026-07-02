Harry Styles celebró la clasificación de Inglaterra a octavos del Mundial 2026 y los fans mexicanos reaccionaron

El Mundial ha acaparado la atención de todos, pues todavía quedan algunas selecciones en la competencia de futbol, el día de ayer, 1 de julio, Inglaterra pasó a los octavos de final, situación que celebraron algunos famosos.

Uno de ellos fue el propio Harry Styles, quien se hizo tendencia en las redes sociales, ya que tras el triunfo de Inglaterra, apareció brincando y disfrutando de ese momento.

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¿Cuál fue la reacción de los mexicanos a la celebración de Harry Styles?

Sin embargo, la reacción de los seguidores mexicanos no tardó en hacerse presente, pues muy al estilo que nos ha hecho famosos en todo el mundo, algunos decidieron advertirle al cantante que este duelo entre México e Inglaterra, no va a ser nada sencillo.

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Por medio de redes sociales, se muestra como el cantante está saltando y disfrutando del gol de Harry Kane, quien fue el encargado de comandar a su equipo en la remontada ante República Democrática del Congo.

Como se esperaba las imágenes se hicieron virales en redes sociales de manera inmediata, ocasionando muchos comentarios de los mexicanos, entre ellos los siguientes:

“Harry te amo, pero no vas a poder contra Juan Gabriel”, “Lo siento Harry, pero ese gusto no te durará mucho” y “Harry te TQM, pero el domingo, vamos por mi México lindo y querido”

A FELICIDADE DELE! Mais do Harry comemorando o gol da Inglaterra no jogo de hoje antes da #TogetherTogetherLondon.



via rubesgraceeee pic.twitter.com/80Bkt35dCT — Central HSHQ (@centralhshq) July 1, 2026

El próximo domingo 5 de julio, en el Estadio Ciudad de México, la Selección Mexicana e Inglaterra van a jugar por el pase a los Cuartos de Final de la Copa del Mundo.

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