México vs. Inglaterra: ¿Maná dará el show de medio tiempo en el Estadio Ciudad de México?

El partido entre México e Inglaterra no solo promete emociones dentro de la cancha. El esperado duelo de octavos de final del Mundial 2026 también contará con un espectáculo musical de primer nivel, ya que Maná sería la banda encargada de amenizar el show de medio tiempo en el Estadio Ciudad de México.

La noticia fue adelantada por la periodista Danielle Dithurbide durante el programa Despierta, donde reveló que la agrupación tapatía volverá a presentarse en el inmueble como parte de la despedida de la sede capitalina dentro de la Copa del Mundo.

Maná despedirá al Estadio Ciudad de México del Mundial

De acuerdo con la información compartida, Maná ofrecerá un espectáculo especial durante el descanso del compromiso entre el Tricolor y los Three Lions, encuentro programado para el próximo domingo 5 de julio.

La presentación marcará el cierre de las actividades mundialistas en el Estadio Ciudad de México, escenario que albergó el partido inaugural del torneo y varios de los encuentros más importantes de la competencia.

"Fher y Maná van a estar amenizando el medio tiempo del juego, como despedida del Estadio Ciudad de México y como despedida del Mundial", reveló Danielle Dithurbide.

La banda ya fue protagonista en la inauguración

No será la primera aparición de Maná durante la Copa del Mundo. La agrupación encabezada por Fher Olvera fue una de las protagonistas de la ceremonia inaugural del Mundial 2026, donde interpretó algunos de sus mayores éxitos ante miles de aficionados.

Además, recientemente ofreció un concierto gratuito en la Glorieta de La Minerva, en Guadalajara, como parte de las celebraciones alrededor del torneo.

El pique con Oasis añade otro ingrediente al partido

La participación de Maná llega apenas unos días después del intercambio de declaraciones con Oasis, luego de que Liam Gallagher pronosticara una goleada de Inglaterra por 5-0 sobre México.

La respuesta no tardó en llegar. Fher Olvera defendió a la Selección Mexicana y, en tono relajado, pidió al músico británico "ubicarse" y esperar al domingo para conocer el verdadero resultado del encuentro.

Ahora, mientras el Tricolor buscará hacer historia y avanzar a los cuartos de final, Maná pondrá la música en uno de los partidos más esperados del Mundial 2026, en una jornada que combinará futbol, espectáculo y orgullo mexicano.