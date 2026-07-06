Taylor Swift y Travis Kelce: los detalles que se conocen de su boda y lo que sigue siendo un misterio

Aunque Taylor Swift y Travis Kelce han mantenido en reserva las imágenes de su boda, poco a poco han comenzado a conocerse nuevos detalles de la celebración gracias a los testimonios de algunos invitados. La pareja contrajo matrimonio el pasado 3 de julio en una ceremonia privada que reunió a más de mil personas en el Madison Square Garden de Nueva York.

Antes de que comenzaran las filtraciones, el equipo de la cantante confirmó algunos aspectos del enlace. La casa de moda Dior fue la encargada de diseñar los atuendos exclusivos de los recién casados; Jason Kelce, hermano del novio, y Austin Swift, hermano de la artista, fungieron como padrinos, mientras que el actor Adam Sandler ofició la ceremonia.

El recinto fue transformado especialmente para la ocasión. La pista principal del Madison Square Garden se convirtió en un escenario rodeado de vegetación para simular un bosque, mientras que un pasillo decorado con fotografías de la infancia y la historia de amor de Taylor Swift y Travis Kelce dio la bienvenida a los asistentes.

Uno de los momentos más emotivos llegó durante el intercambio de votos. De acuerdo con medios estadounidenses, cada uno leyó un mensaje de aproximadamente 20 minutos escrito en un cuaderno con cubierta dorada. Los asistentes aseguraron que fue Travis Kelce quien terminó más conmovido, mientras que Taylor Swift apenas pudo contener las lágrimas cuando el jugador prometió protegerla para siempre.

La recepción también estuvo marcada por la música. Paul McCartney sorprendió a los invitados al interpretar I Want to Hold Your Hand, uno de los grandes clásicos de The Beatles, mientras que Stevie Nicks también participó en el espectáculo. Aunque muchos esperaban ver a la novia sobre el escenario, la cantante decidió no ofrecer ninguna presentación durante la celebración.

Entre los detalles que llamaron la atención estuvieron los recuerdos entregados a los invitados, como pañuelos bordados con una frase de la canción Blank Space, además de rifas con premios que incluyeron bolsos de diseñador y un Chevrolet Chevelle 1970, un automóvil con un significado especial para la pareja por formar parte de uno de los primeros momentos públicos de su relación.

Otro de los episodios que trascendieron fue el destino del ramo de la novia. Ashley Smith, hermana del jugador Trey Smith, compartió en redes sociales que fue ella quien logró atraparlo durante la fiesta y aprovechó para felicitar a los recién casados.

Pese a la gran cantidad de detalles que han salido a la luz, Taylor Swift y Travis Kelce continúan sin publicar fotografías oficiales de su boda, por lo que la expectativa permanece entre sus seguidores, quienes esperan conocer el aspecto definitivo de los novios y algunos de los momentos más importantes de la celebración.