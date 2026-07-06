Adulta mayor se desploma dentro del Banco del Bienestar en Campeche; moviliza a paramédicos

Una mujer de la tercera edad sufrió una descompensación mientras se encontraba en el interior del Banco del Bienestar ubicado en el pasaje Román Piña Chán, en la zona centro, lo que generó la movilización de los cuerpos de emergencia.

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Los hechos ocurrieron en el inmueble localizado sobre la avenida 16 de Septiembre, donde la adulta mayor comenzó a sentirse mal y cayó desplomada dentro de la sucursal, donde ciudadanos que se encontraban en el lugar dieron aviso al número de emergencias.

Paramédicos del Sector Salud arribaron al sitio, le brindaron los primeros auxilios y lograron estabilizarla, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital, asimismo, se descartó que la mujer hubiera perdido la vida como inicialmente creyeron algunos usuarios que se encontraban dentro del banco.

JGH