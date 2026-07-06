SICT alerta por cierre parcial en la vía Mérida–Progreso hoy lunes 6 de julio

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en Yucatán informó a las y los usuarios de la carretera federal Mérida–Progreso sobre un cierre parcial en dos carriles del kilómetro 28.7, en ambos sentidos de la vía, a partir de las 10:30 horas de este lunes.

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La medida se debe a maniobras con maquinaria pesada para la descarga de trabes que serán colocadas como parte de los trabajos de rehabilitación del puente vial Mérida–Progreso, una obra estratégica para mejorar la conectividad y seguridad en este importante corredor carretero del estado.

De acuerdo con la dependencia, el cierre parcial es temporal y forma parte del proceso constructivo, por lo que se prevé la presencia de personal operativo y señalamientos preventivos en la zona para orientar el tránsito vehicular.

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La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes exhortó a las y los automovilistas a reducir la velocidad al aproximarse al tramo intervenido, respetar los señalamientos viales y atender en todo momento las indicaciones del personal de apoyo vial, con el fin de evitar incidentes y agilizar la circulación.

Las autoridades recomendaron a quienes transitan con frecuencia por la vía Mérida–Progreso considerar tiempos adicionales de traslado y, en la medida de lo posible, utilizar rutas alternas mientras se desarrollan estas maniobras.