Vecinos de Ex Hacienda Kalá denuncian riesgo por postes deteriorados en Campeche

Luego de la caída de varios postes de alumbrado público durante este año, habitantes de la unidad habitacional Ex Hacienda Kalá, también conocida como Siglo XXIII, solicitaron al Ayuntamiento de Campeche atender el deterioro de la infraestructura, pues temen que más estructuras colapsen durante la temporada de lluvias y fuertes vientos.

Los vecinos estiman que existen alrededor de 550 postes con más de 20 años de antigüedad que no han recibido mantenimiento, pese al riesgo que representan para la población.

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Uno de los puntos más críticos se encuentra en la calle Trigésima Primera con Trigésima Octava, cerca de la Facultad de Ingeniería de la Uacam, donde diariamente circulan estudiantes y vecinos.

Habitantes denunciaron que varios postes se mueven con el viento, presentan fugas de corriente y luminarias fundidas, situación que, aseguran, ha provocado incluso descargas eléctricas a mascotas.

Denunciaron el robo de cableado del alumbrado público, principalmente en las calles Vigésima Primera y Vigésima Segunda, lo que ha dejado varias lámparas fuera de servicio.

Los vecinos atribuyen estos hechos a delincuentes que operan en la zona colindante con la colonia 20 de Noviembre. Recordaron que meses atrás el SMAPAC también sufrió robo de cableado en sus instalaciones, afectando el suministro de agua potable.