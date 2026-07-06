Cientos de fieles participan en la bajada de San Buenaventura y dan inicio a las fiestas en Homún

Comenzaron las festividades en honor a San Buenaventura con la bajada de la sagrada imagen de su nicho, ubicado en el altar de la iglesia que lleva su nombre en el municipio de Homún. La celebración reunió a cientos de fieles desde la madrugada para participar en las tradicionales Mañanitas, una misa solemne, la repartición de atole y la procesión de la efigie hasta el domicilio de la familia Ek Chin, donde permanecerá como parte de las actividades religiosas.

Desde las 4:30 horas, los feligreses comenzaron a congregarse en la puerta del templo y, a las 5:00, el mariachi Generación 2000 interpretó Las Mañanitas al santo patrono de la comunidad, dando inicio a una de las festividades religiosas más importantes del municipio.

Al concluir la serenata, las puertas del templo fueron abiertas para permitir el ingreso de los asistentes, quienes presenciaron la bajada de la imagen de San Buenaventura. Antes de ello, el mariachi interpretó dos melodías más frente al nicho donde permanece la imagen durante el año.

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Posteriormente, los custodios encargados de resguardar la efigie la bajaron cuidadosamente, la colocaron sobre una mesa y después la trasladaron hasta el altar principal, donde permanecerá durante las celebraciones patronales.

La misa por la bajada de la imagen fue presidida por el párroco Pedro Nemecio Novelo López y concelebrada por el sacerdote Iván Pech, originario de la comunidad, quien se encuentra de visita con su familia.

Durante la misa, el párroco Novelo agradeció la labor de los custodios, quienes este año fueron designados para proteger y preservar la imagen de San Buenaventura, destacando el compromiso y la responsabilidad que implica esta encomienda.

Al iniciar la homilía, el sacerdote expresó su alegría por el comienzo de las festividades dedicadas al patrono. Indicó que la bajada de la imagen representa el inicio de una serie de actividades religiosas que incluyen misas, gremios y la tradicional procesión del próximo 15 de julio. Añadió que el nombre de San Buenaventura está presente en la vida cotidiana de los habitantes, en sus hogares y conversaciones.

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Exhortó a los fieles a que las fiestas patronales no sean únicamente motivo de diversión, sino una oportunidad para acercarse a Dios, siguiendo el ejemplo de San Buenaventura, quien dedicó su vida al servicio del Señor, de la Iglesia y de los más necesitados.

Al concluir la misa, los fieles formaron una larga fila para pasar frente a la imagen y expresar sus oraciones y agradecimientos. Los custodios organizaron el acceso y orientaron a los asistentes sobre el lugar donde debían encender sus veladoras y colocar los tradicionales k’uesitos como muestra de fe y devoción.

Mientras tanto, en el exterior del templo, integrantes de la familia Ek Chin repartieron atole entre los asistentes, como parte de su manda de fe. Posteriormente, la imagen fue trasladada en una solemne procesión hasta su domicilio, donde permaneció durante horas para presidir la reunión de varios devotos.

Al finalizar el convivio fue retornada a la iglesia para la misa de Alborada que terminó por cerrar el primer día de la celebración oficial en honor a San Buenaventura.

Además de los actos litúrgicos, las festividades incluirán eventos populares como bailes y corridas de toros. El programa con las actividades lúdicas comenzará el próximo 9 de julio con la tradicional vaquería, una de las celebraciones más esperadas por los habitantes del municipio.