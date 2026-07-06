Gobierno federal alista informe sobre detención de “El Mayo” Zambada  porque no se justifica injerencia de EU

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que este martes 7 de julio se presentará información relacionada con la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los líderes históricos del Cártel de Sinaloa.

Durante la conferencia mañanera de este lunes 6 de julio, la mandataria adelantó que el informe incluirá detalles sobre lo ocurrido en torno a la captura, así como cartas presentadas en su momento por el entonces embajador de Estados Unidos en México.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la detención de “El Mayo” Zambada?

Sheinbaum señaló que el combate a la delincuencia organizada y el cumplimiento de la ley no pueden utilizarse como argumento para justificar injerencia, intervención o subordinación frente a otro país.

La presidenta afirmó que el caso debe aclararse por el bien de México y de la relación bilateral con Estados Unidos.

También subrayó que “El Mayo” Zambada tenía orden de aprehensión en México y que nadie busca defenderlo, pero insistió en que los procedimientos deben respetar la soberanía nacional.

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¿Qué información se presentará este martes?

De acuerdo con la mandataria, el Gobierno federal expondrá qué se dijo en su momento sobre la detención, cómo ocurrió y cuáles fueron sus consecuencias.

Sheinbaum también adelantó que se abordará la presunta protección que, dijo, se habría dado en Estados Unidos a un grupo criminal, pese a que Washington clasificó a algunas organizaciones como terroristas.

¿Por qué Sheinbaum habló de soberanía?

La presidenta afirmó que ningún caso de crimen organizado puede colocarse por encima de la soberanía del país.

#MañaneraDelPueblo. “No se puede justificar la intervención y la injerencia” de forma ilegal a la soberanía mexicana, subraya @Claudiashein al referirse a la detención del Mayo Zambada en territorio mexicano con elementos del FBI. pic.twitter.com/t29cshKX72 — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) July 6, 2026

Por ello, sostuvo que el Gobierno mexicano buscará esclarecer los hechos y mantener una relación bilateral basada en cooperación, pero sin subordinación ni intervenciones fuera de los canales institucionales.

IO