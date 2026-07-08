Elton John confirma dos conciertos de despedida en el Estadio Azteca: fechas y boletos

Después de más de una década sin presentarse en el país, Elton John confirmó su regreso a México con dos conciertos que formarán parte de su gira de despedida. El músico británico eligió el Estadio Azteca como escenario para reencontrarse con el público mexicano antes de retirarse definitivamente de los escenarios.

Las presentaciones están programadas para los días 2 y 3 de octubre de 2026 en la Ciudad de México. A través de un comunicado, el intérprete de "Your Song" aseguró que siempre ha tenido un cariño especial por la capital mexicana y lamentó no haber podido visitar Latinoamérica durante su gira de despedida debido a las restricciones provocadas por la pandemia de COVID-19.

La última vez que Elton John actuó en México fue en 2012, cuando ofreció un espectáculo junto al percusionista Ray Cooper en el Auditorio Nacional. Posteriormente inició en 2018 la gira Farewell Yellow Brick Road, la cual sufrió modificaciones y cancelaciones por la emergencia sanitaria, dejando pendiente su visita a varios países de la región.

De acuerdo con la información publicada en el sitio oficial del artista, estas dos fechas representan una extensión de aquella gira y buscan rendir homenaje a una ciudad que, durante décadas, ha acompañado su trayectoria musical.

¿Cuándo inicia la venta de boletos?

La venta de entradas comenzará con una preventa exclusiva para clientes Banorte el próximo 13 de julio al mediodía. Posteriormente, el 15 de julio se realizará una preventa para los integrantes del Rocket Club, el club oficial de seguidores del cantante.

La venta general iniciará el 16 de julio al mediodía a través de la plataforma Superboletos.

¿Cuánto costarán los boletos?

Aunque todavía no se publica el mapa oficial de localidades del Estadio Azteca, el portal del artista informó que los precios irán desde 990 pesos hasta 16 mil pesos, dependiendo de la zona elegida.

Tras sus presentaciones en México, Elton John continuará con su agenda en Sudamérica y tiene previsto encabezar el festival Rock in Rio, en Brasil, en lo que apunta a ser una de sus últimas actuaciones en territorio latinoamericano.